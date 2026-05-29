Argentina mantiene la búsqueda de menor de 14 años desaparecida hace seis días: hay un detenido

El gobierno de Argentina activó una búsqueda nacional para encontrar a Agostina Madeleine Vega, adolescente de 14 años desaparecida desde el sábado pasado en la provincia de Córdoba.

La alerta fue emitida por el Ministerio de Seguridad Nacional. Además, se instruyó a todas las jurisdicciones del país colaborar en las diligencias para ubicar a la menor.

Según la información entregada por las autoridades, la joven fue vista por última vez usando un sweater color uva con letras verdes, pantalón negro y calzado blanco.

La investigación apunta a Claudio Barrelier como principal sospechoso del caso. El hombre fue detenido luego de que cámaras de seguridad registraran un encuentro con la adolescente la noche del sábado en un barrio de Córdoba.

De acuerdo con la prensa argentina, Barrelier tiene 33 años y trabaja como empleado del gobierno local. Además, mantenía cercanía con la familia de la menor.

La madre de Agostina, Melisa Heredia, explicó en declaraciones a la señal argentina Todo Noticias (TN) que el detenido era amigo suyo y que su hija confiaba en él.

“Él es la última persona que vio a mi hija y es el único que sabe dónde está”, afirmó la mujer.

Movilización y búsqueda en Córdoba

Vecinos, familiares y amigos de la adolescente realizaron manifestaciones en las calles de la capital provincial para exigir avances en la búsqueda.

En paralelo, las autoridades efectuaron una redada en la vivienda de Barrelier mientras continúan las diligencias investigativas.

Por su parte, el fiscal Raúl Garzón señaló en conversación con TN que no descarta la participación de más personas en el caso.

“No me caben dudas que intervienen más personas, porque él está detenido y ella continúa sin aparecer”, sostuvo el persecutor.

Asimismo, Garzón indicó que la principal línea investigativa apunta a un posible secuestro. Sin embargo, aclaró que la búsqueda sigue concentrada en Córdoba, pese a que la alerta tiene alcance nacional.

” Sé fuerte, mi amor, aguanta un poco más que te vamos a encontrar, un poquito más, que todos te estamos buscando, hija, todo Córdoba te está buscando”, expresó la madre de la menor en un mensaje dirigido a su hija.