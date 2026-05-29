Qué hacer en Viña del Mar: descubre los locales donde puedes pagar con Junaeb

Si estás buscando qué hacer en Viña del Mar y además quieres aprovechar tu saldo Junaeb, la ciudad cuenta con distintos locales donde puedes darte un gusto.
Desde completos y hamburguesas hasta sushi y pizzas, en distintos sectores de Viña del Mar existen locales que aceptan este método de pago y que destacan por sus variadas cartas, para cualquier presupuesto, promociones para compartir y opciones ideales para estudiantes.
Qué hacer en Viña del Mar: completos, hamburguesas y pizzas para disfrutar con Junaeb
Sandwicheria Express J.C.
Dirección: San Antonio 1119, Viña del Mar, Valparaíso.
Si estás buscando qué hacer en Viña del Mar y además quieres aprovechar tu saldo Junaeb, Sandwichería Express J.C es uno local al paso, que ofrece una gran variedad de completos, churrascos y hamburguesas. Dentro de sus opciones destacan preparaciones como churrasco italiano, churrasco tomate mayo, chacarero, Barros Luco y distintos tipos de completos.
Además, también cuentan con alternativas vegetarianas y veganas, como completos sin carne, por ejemplo su papapleto, champipletos con champiñones, hamburguesas a base de soya y fajitas vegetarianas, convirtiéndose en una buena alternativa para distintos gustos y preferencias.
Burger House
Dirección: Agua Santa 20, Viña del Mar, Valparaíso.
Otra de las opciones en Viña del Mar donde puedes pagar con Junaeb es Burger House, un local que destaca por su gran variedad de hamburguesas.
Dentro de su carta aparecen alternativas como la Big House, con doble carne, doble cheddar, pepinillos y salsa de la casa, además de opciones como la Rodeo King, que suma tocino y aros de cebolla fritos, o la Blue Bacon, preparada con queso azul, rúcula y cebolla caramelizada.
También cuentan con hamburguesas más clásicas como la Italiana o Mexicana, además de distintas entradas para compartir, entre ellas palitos de mozzarella, jalapeño snack, nuggets y aros de cebolla.
Trozados
Dirección: 13 Nte. 1181, Viña del Mar, Valparaíso.
Dentro de su carta puedes elegir distintos trozos de pizza, con variedades como pepperoni, italiana, española, pollo barbecue, trío de carnes y opciones vegetarianas con choclo o champiñones. Además, también cuentan con pizzas medianas y familiares para compartir.
El local igualmente ofrece extras como palitos de ajo, palitos de queso y pizzas dulces con Nutella. Además, venden galletas estilo New York y suelen tener promociones especiales para estudiantes, convirtiéndose en una excelente alternativa para quienes buscan pagar con la Junaeb.
Qué hacer en Viña del Mar: locales de sushi para aprovechar la Junaeb
Momoka Sushi
Dirección: Etchevers 185, Viña del Mar, Valparaíso.
Si buscas qué hacer en Viña del Mar y quieres aprovechar tu saldo Junaeb en sushi, este local cuenta con opciones como California rolls, avocado rolls, Philadelphia rolls, futomakis y hot rolls, además de preparaciones con salmón, camarón, pollo, atún y pulpo.
También tienen alternativas vegetarianas, incluyendo rolls con champiñón, palta, camote, espárragos y ciboulette.
Además de sushi, ofrecen gyosas, yakimeshi, yakisoba, sashimis, niguiris y distintas promociones de piezas para compartir, convirtiéndose en una excelente opción para una salida a comer.
Tribeca
Dirección: 3 Pte. 191, Viña del Mar, Valparaíso.
Dentro de su carta destacan promociones individuales con rolls envueltos en sésamo, palta, queso crema o fritos en panko, además de opciones acompañadas de gyosas, arrollados primavera y mini ensaladas. También cuentan con promociones ideales para compartir, con combinaciones de hot rolls, california rolls, avocado rolls, hosomakis y piezas de tempura.
El local además ofrece handrolls, gohan y sashimi, por lo que es un lugar perfecto para quienes buscan otras alternativas, ya que también tienen opciones vegetarianas y rolls sin arroz.