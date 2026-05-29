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Biministro Mas tras cifras de desempleo: “Tener a casi 950 mil personas sin trabajo es un auténtico drama social”

El titular de Economía y Minería dijo en su cuenta de X que “la alta tasa de desempleo que hemos heredado es la consecuencia de un país que lleva más de una década estancado. Tener a casi 950 mil personas sin trabajo es un auténtico drama social. Recuperar el crecimiento económico para generar progreso social sostenido es un deber moral”.

Patricia Schüller Gamboa
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Biministro Mas tras cifras de desempleo: “Tener a casi 950 mil personas sin trabajo es un auténtico drama social”

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, calificó como “heredada” la tasa de desempleo de 9,1% que reportó este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para el trimestre febrero-marzo-abril, que incluyó los primeros dos meses del Gobierno de Kast.

“La alta tasa de desempleo que hemos heredado es la consecuencia de un país que lleva más de una década estancado. Tener a casi 950 mil personas sin trabajo es un auténtico drama social. Recuperar el crecimiento económico para generar progreso social sostenido es un deber moral”, señaló en su cuenta de X

“El proyecto de Reconstrucción Nacional es un primer gran paso para avanzar hacia el cambio que Chile necesita. No hay tiempo que perder: es el futuro de las familias de nuestro país lo que está en juego”, añadió.

La cifra de desempleo nacional registró un ascenso de 0,3 puntos porcentuales (pp.) en doce meses, producto del alza de la fuerza de trabajo (1,0%), mayor a la presentada por las personas ocupadas (0,7%). Se trata de la peor cifra desde junio de 2021.

En el caso de las mujeres fue peor, ya que la tasa de desocupación se situó en 10,5%, aumentando 0,8 pp. en el período, producto del ascenso de 2,1% de la fuerza de trabajo, mayor al de 1,3% registrado por las ocupadas; mientras que las desocupadas se expandieron 10,1%, incididas por las cesantes (10,2%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (8,7%).

Desempleo subió a 9,1%, su mayor nivel desde junio de 2021
Source Texto: Aton/Foto: Aton
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