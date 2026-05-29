Churrasco italiano fue elegido entre los mejores sándwiches del mundo

El reconocido sitio gastronómico, TasteAtlas, volvió a destacar a una preparación chilena en uno de sus rankings. Y es que esta vez, el churrasco italiano fue incluido en la lista de los mejores sándwiches del mundo.

La especial mención fue para el churrasco italiano elaborado en la Fuente Alemana, que apareció en el puesto 23 de la lista.

En la misma línea, recibió una calificación de 4,2 estrellas, de un máximo de 5.

A nivel sudamericano, el sandwich nacional fue superado por el choripán (Argentina), el sánguche de milanesa (Argentina), la butifarra (Perú), el lomito (Argentina), el pan con chicharrón (Perú) y la arepa reina pepiada (Venezuela).

Cabe destacar que el churrasco italiano lleva su nombre debido a sus ingredientes. Lo anterior, ya que la palta, el tomate y la mayonesa, emulan los colores de la bandera italiana.