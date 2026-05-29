Poduje acusa a Grau de recortar 20 mil subsidios para perjudicar al Gobierno

El titular de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, acusó al exministro Nicolás Grau de haber intentado “perjudicar” al Gobierno. Esto tras recortar 20 mil subsidios habitacionales.



En conversación con Radio Pauta, Poduje afirmó que “el principal costo que nosotros tuvimos fue heredado por el ministro Grau, que nos recortó la mitad de los subsidios de los segmentos vulnerables para este año”.

“No hubo ninguna explicación consistente”

“El recorte que nos hizo Grau en febrero de 20.000 subsidios, cuando son 40.000, fue desastroso. No hubo ninguna explicación consistente. Y a mí me hace pensar que este señor lo hizo con el afán de perjudicar al nuevo gobierno y eso es fatal”, expresó.



En cuanto a la gestión de su antecesor, Carlos Montes, Poduje acusó que “el principal problema que nosotros heredamos, que podríamos atribuir a la responsabilidad del ministro Montes, tiene que ver con la reconstrucción en Viña del Mar, que ha sido un desastre”.



El titular de Vivienda aseguró que la reconstrucción “ha sido muy lenta, hemos tenido que demoler 150 casas que fueron construidas de pésima calidad”.

“El caso más complejo que tenemos hoy día son las filtraciones de aguas servidas”

Sobre las viviendas sociales que se han entregado durante los últimos años detalló que “los segmentos vulnerables, que es el programa DS49, y sobre todo los departamentos que se construyen y se entregan, que se llaman condominios sociales, tienen una situación muy compleja en un quinto de las viviendas. Un 20%, fallas, filtraciones, malos estándares”.



“El caso más complejo que tenemos hoy día son las filtraciones de aguas servidas, potable, aguas lluvias. Que hacen que las familias viven en un hongo casi. Un departamento húmedo que se chorrea por todas partes. Que genera un montón de enfermedades respiratorias”, añadió.



Agregó que en esos casos no han tenido “una reacción adecuada de nuestros inspectores. Hemos tenido que nosotros entrar a reparar eso, con un costo gigantesco”.