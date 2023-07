Ariel Holan dejó de ser técnico de Universidad Católica tras caer ante Curicó

No va más. Un día después de la dolorosa caída ante Curicó Unido, Ariel Holan dejó de ser técnico de Universidad Católica.



De acuerdo al reporte de varios medios nacionales, la decisión se tomó luego de una breve reunión que sostuvo el estratego con la dirigencia cruzada, donde el argentino aceptó su salida.



Así, se pondría fin al segundo periodo de Holan en la precordillera, el cual estuvo lejos del éxito obtenido en su primer ciclo, donde se coronó campeón del Campeonato Nacional 2020.



El trasandino volvió al club en abril del año pasado con la misión de lograr un inédito pentacampeonato, pero no pudo remontar en la tabla, cediendo ante Colo Colo.



Pero lo peor ocurriría este año, donde no solo quedó rápidamente eliminado en Copa Sudamericana, sino que además acumuló seis triunfos, cinco empates y seis derrotas en el certamen criollo, donde los estudiantiles marchan octavos con 23 puntos.



Mientras se oficializa la llegada de un nuevo DT, Rodrigo Valenzuela se haría cargo del primer equipo.