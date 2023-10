Arturo Vidal acusa a Marité Matus de no dejarlo ver a sus hijos: Ella lo trató de “papito corazón”

Arturo Vidal y su exesposa, Marité Matus, intercambiaron este martes una serie de duras acusaciones respecto a las visitas que debe realizar el futbolista chileno con los hijos que tienen en común.

Concretamente, el “King” reaccionó en sus historias de Instagram a una noticia sobre una mujer que fue condenada por negarle las visitas al padre de su hijo, información que el volante acompañó con el mensaje de “todos los padres tenemos el mismo derecho”.

Acto seguido, Matus contestó a este mensaje por medio de la misma red social, y arremetió fuertemente contra el jugador de 36 años, al mencionar que “apareció el papito corazón hablando de derechos”.

“¡El derecho es de los niños, los cuales vulneras cada vez que puedes! Como: dejarlos plantados, mentirles (diciéndoles) que estás en Brasil (cuando estás en Chile), cuando te piden que vayas a fútbol y tienes otras prioridades…”, comentó.

En la misma línea, insistió en que “¡cuando hay que pagar la pensión y no lo haces! Cuando te pido que por una vez lo lleves al psicólogo y te equivocaste y te fuiste para otro lado. Podría seguir… Vulneras hasta el derecho a la salud de tu hijo mayor, ¡y tú sabes a lo que me refiero!”.

Por su parte, el bicampeón de América, en otra historia, se descargó con un extenso mensaje dirigido a Matus, y afirmó que “desde que estoy en Chile he solicitado innumerables veces poder pasar el tiempo con mis hijos, lo cual se me ha negado siempre”.

“Hoy quise pasar tiempo con ellos y nuevamente no me lo permitieron. A mis hijos nunca les ha faltado nada y si la gente supiera la verdad, y todo lo que he dado por y para ellos entenderían al final que el malo aquí no soy yo”, añadió.

Asimismo, indicó que “mi prioridad siempre han sido ellos. Hoy me encuentro en proceso de terapia y gimnasio, con el fin de recuperarme y poder seguir trabajando para el futuro de mis tres pequeños, siempre es todo pensando en ellos”.

Además, reveló la conversación de un mail con Matus, en el que escribió que “yo iré por mis hijos a las 15:45. Ok, chao”, a lo que su exesposa contestó diciendo que “¡No puedes! O te acuso legalmente. Ahora mismo mi abogada se comunicará contigo”.