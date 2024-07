Aseguran que Mauricio Isla se aleja de Colo Colo tras ser ofrecido a la U

La teleserie sobre el posible fichaje de Mauricio Isla en Colo Colo en este mercado invernal del fútbol chileno sigue sumando capítulos y ahora el futuro del lateral de la Selección chilena podría dar un vuelco.

Es que en las últimas horas se dio a conocer que el bicampeón de América con la Roja habría sido ofrecido a otro club grande del balompié nacional.

Según AS Chile, la Universidad de Chile recibió un llamado de parte de los agentes del “Huaso” para saber si le interesa fichar al jugador de cara a esta segunda parte de la temporada 2024.

“Desde el CDA no ven con malos ojos el fichaje, ya que no han podido avanzar en la contratación de un defensa central. Eso sí, son claros al plantear que aún no se ha llegado a hablar de dinero“, sostuvo el citado medio.

Además, la publicación detalló que en caso de que Azul Azul no logre vender a Marcelo Morales, no llegará ningún refuerzo para la zona ofensiva, lo cual podría generar un cupo para el ex Independiente de Avellaneda.