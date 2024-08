Así reaccionó Milei tras ataque a casa de Messi: “Los comunistas que quieren asesinar a los ricos”

Este martes, activistas medioambientales de la organización “Futuro Vegetal” vandalizaron con pintura negra y roja la fachada de la mansión de Lionel Messi en la isla española de Ibiza. El acto tenía como intención exponer la “responsabilidad de los ricos en la crisis climática”.

Los involucrados se fotografiaron con una pancarta con el mensaje “Help the Planet – Eat the Rich – Abolish the Police” (Ayuda al planeta, cómete un rico y abolir la policía).

Para justificar su accionar, el organismo indicó que “el 1% más rico de la población mundial generó en 2019 la misma cantidad de emisiones de carbono que los dos tercios más pobres de la humanidad, pese a que son precisamente las comunidades más vulnerables quienes padecen las peores consecuencias de la crisis”.

LA REACCIÓN DE JAVIER MILEI

Luego de que saliera a la luz el siniestro en la casa del astro argentino, fue el propio presidente Javier Milei quien entregó su opinión frente al suceso. A través de sus redes sociales, el economista sostuvo: “En España, los comunistas que quieren “asesinar a los ricos y abolir la policía para terminar con el cambio climático” vandalizaron una casa de Lionel Messi y su familia”.

“Me solidarizo con la familia Messi por este cobarde y delirante suceso y le solicito al gobierno de Pedro Sanchez que garantice la seguridad de los ciudadanos argentinos que habitan en el Reino de España”, añadió el libertario.

“El comunismo es una ideología fomentada por la envidia, el odio y el resentimiento hacia los exitosos. No tiene lugar en el mundo libre y civilizado”, cerró.