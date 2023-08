Ayuno Intermitente: Estrategia efectiva para reducir peso pero equivalente a una dieta con restricción calórica común

En la búsqueda constante de métodos efectivos para reducir peso, el ayuno intermitente ha ganado popularidad como una opción prometedora para muchas personas.

Esta práctica implica alternar periodos de alimentación con periodos de ayuno, y ha sido objeto de numerosos estudios científicos. Uno de ellos, titulado “Calorie Restriction with or without Time-Restricted Eating in Weight Loss”, publicado en 2022 por The New England Journal of Medicine, evidencia los efectos del ayuno intermitente y cómo se compara con una dieta tradicional con restricción calórica en términos de pérdida de peso.

El ayuno intermitente es una forma de alimentación que implica ciclos alternados de ingesta y ayuno. Existen varios métodos de ayuno intermitente, uno de los más utilizados es el 16/8 horas, donde se debe permanecer 16 horas en ayuno y 8 horas de ventana alimentaria. Su objetivo radica en permitir que el organismo utilice las reservas de energía almacenadas en forma de grasa para obtener la energía necesaria durante los periodos de ayuno. Este se utiliza hoy día como método para lograr una composición corporal saludable, lo que se asocia a pérdida de peso.

En el estudio mencionado, los investigadores se propusieron comparar dos enfoques diferentes para la pérdida de peso: la restricción calórica tradicional y el ayuno intermitente. Se reclutaron participantes con sobrepeso u obesidad y se dividieron en dos grupos. Un grupo siguió una dieta con restricción calórica, que implicaba reducir la cantidad total de calorías consumidas diariamente. El otro grupo practicó el ayuno intermitente, con una ventana de alimentación específica dentro del día.

Los resultados del estudio revelaron que tanto el grupo de restricción calórica como el de ayuno intermitente lograron una pérdida de peso significativa. Ambos enfoques fueron efectivos para reducir peso de forma equivalente en los participantes, sin diferencias significativas.

Es importante destacar que en términos de pérdida de peso, el ayuno intermitente es tan efectivo como una dieta con restricción calórica. Por otro lado, se observó también mejoras en otros marcadores de salud, como la reducción de la presión arterial y la mejora de la sensibilidad a la insulina, tanto en el grupo de ayuno intermitente como en el de restricción calórica.

Así, el ayuno intermitente puede ser una estrategia efectiva para reducir peso y mejorar la salud general en personas con sobrepeso u obesidad. Sin embargo, es necesario mencionar que su éxito radica en la constancia, la alimentación saludable durante las ventanas de comida y la adaptación y comodidad de la persona respecto a la nueva configuración de su día a día. Además, idealmente, todo método de reducción de peso debe acompañarse de actividad física que permita evitar la reducción de masa muscular y sus complicaciones asociadas.

Por último, es importante mencionar la importancia de consultar a un profesional de la salud antes de comenzar cualquier plan de reducción de peso, especialmente si hay condiciones médicas preexistentes. Cada individuo es único, y lo que funciona para una persona puede no ser adecuado para otra.

En conclusión, tanto el ayuno intermitente como la restricción calórica tradicional pueden ser herramientas útiles para la pérdida de peso, y la elección entre ellos dependerá de las preferencias personales y la capacidad de adherencia a cada método.

Recuerda siempre buscar un enfoque de pérdida de peso saludable y sostenible que se ajuste a tus necesidades y objetivos específicos, teniendo en cuenta que lo más importante es lograr una composición corporal saludable y no necesariamente un peso “ideal”.

Artículo redactado por la Dra. Daniela González y la Dra.Johanna Nielsen, del Centro de Salud Integral One Health.