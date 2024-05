Boric y discusión de las RUF: “Nuestro Gobierno no volverá a tener tribunales militares”

El Presidente Boric volvió a negar la opción de incluir la justicia militar en el debate legislativo por el proyecto de las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), que ahora verá el Senado.



En entrevista con Radio Rancagua, el Mandatario sostuvo que “la justicia civil es justicia especializada, siempre hay críticas a la justicia, pero la justicia militar es una justicia para tiempos de guerra, para casos muy específicos y que durante nuestro gobierno no se va a volver a tener tribunales militares revisando casos que corresponden y que son competencia de los tribunales civiles”.



El Presidente explicó que la ley sobre Reglas del Uso de la Fuerza que comenzará a tramitarse en el Senado debe ser un cuerpo legal eficaz y claro. “En materia de RUF, yo creo que todos quieren que las Reglas del Uso de la Fuerza por parte de quienes tienen la potestad exclusiva de la seguridad del Estado, que son en particular las policías y en casos excepcionales las Fuerzas Armadas, tienen que tener reglas claras”.



También se refirió a la Ley Antiterrorista que se modificó en el Parlamento y las diferencias que siguen existiendo entre el oficialismo y la oposición por este tema para alcanzar acuerdos.



En este sentido, Boric reconoció que es “tremendamente complicado llegar a acuerdos. Muchas veces parecieran primar intereses de corto plazo. En materia de actualización de la Ley Antiterrorista llegamos a un acuerdo y era tremendamente importante porque la Ley Antiterrorista que teníamos no era eficaz”.