Bachelet y Piñera analizaron trabajo del Consejo Constitucional

Los expresidentes Michelle Bachelet y Sebastián Piñera abordaron este miércoles el trabajo que está realizando el Consejo Constitucional para elaborar una nueva Carta Magna.

En el marco del encuentro “Diálogo para construir el futuro”, realizado este miércoles por el Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (Icare), Bachelet señaló que “debo ser honesta, el momento lo requiere, estoy preocupada, estoy muy preocupada”.



“Hay varios síntomas que sugieren que podemos fallar en darle una buena y nueva Constitución al país. Veo que nuevamente, como en una revancha, los legítimos triunfadores en las elecciones del Consejo pretenden imponer su peso para darle señales identitarias a sus electores”, lamentó.



En esa línea, la exalta comisionada para los DDHH de la ONU criticó las iniciativas de Chile Vamos y el Partido Republicano que buscan “hacer inviables en el futuro derechos o políticas públicas con las que no están de acuerdo, como en salud, previsión, interrupción del embarazo o el carácter inapropiable de ciertos bienes públicos”.



“Lo digo claramente, porque creo que no se aprendió la lección que nos hizo fracasar la vez anterior. Una Constitución no es el espacio para darle rango nacional a identidades políticas particulares, ni para hacer sentir ni perpetuar el triunfo de unos sobre otros. Una Constitución es el conjunto de reglas básicas aceptadas por todos que nos permite procesar democráticamente nuestras diferencias”, expuso.



A casi tres meses de que se realice el plebiscito donde se aprobará o rechazará la nueva propuesta de Carta Fundamental, la exjefa de Estado indicó que “me preocupa que algunos no hayan entendido el mensaje principal del quiebre democrático ocurrido hace 50 años. Nadie puede arriesgar la convivencia democrática para resguardar sus intereses por legítimos que sean”.



“Es un error creer que se puede debilitar la democracia sin dañarse a sí mismo. Si la democracia está en riesgo, lo que corresponde es ceder”, acotó.

PIÑERA: “HOY TENEMOS UNA NUEVA OPORTUNIDAD”



En el marco del encuentro “Diálogo para construir el futuro”, Piñera se refirió al texto que será plebiscitado el 17 de diciembre próximo, asegurando que “hoy tenemos una nueva oportunidad de hacer lo que los chilenos esperan de nosotros”.



En esa línea, sostuvo que para lograr un “gran marco de unidad, de estabilidad y de proyección, es fundamental que tenga un respaldo amplio y sólido para que (la Constitución) sea conocida, reconocida, aceptada y respetada por la inmensa mayoría”.



“Para que ese fundamental rol se produzca, tiene que ser fruto de acuerdos amplios y sólidos que trasciendan las circunstancias y las coyunturas del momento. Y de esa forma, podemos pensar en que pueda desarrollarse en la sociedad y el gobierno distintas visiones. Una Constitución no puede pretender reemplazar lo que es el sentido común de la comunidad y tampoco puede confundirse con pretender fijar para siempre el destino del país”, agregó el exmandatario.



Asimismo, recordó que el tiempo de trabajo del organismo compuesto por 50 consejeros “se está agotando” y que el proceso “tiene muchas trabas por delante”. Eso sí, reconoció que “tenemos esa maravillosa oportunidad de darnos una buena y nueva Constitución y, sin duda, creo que en esto no tenemos derecho a fallar”.



Piñera abordó la consagración del concepto del Estado social y democrático de derecho, indicando que este “debe permitir una acción robusta del Estado para lograr los objetivos que la propia Constitución le encarga, pero no debe confundir los bienes públicos con el monopolio estatal”.



Paralelamente, defendió la libertad de elección en previsión, salud y educación, y mencionó que “esto no es un intento de institucionalizar las isapres ni las afps, nadie está pensando en eso. Yo creo que es una garantía para las personas que van a tener libertad de elegir y por tanto no van a caer presos o dominados por un monopolio estatal o privado”.



“Ojalá que la historia recuerde a los consejeros constitucionales y a nuestra generación como los forjadores de esos grandes acuerdos que Chile tanto necesita”, sostuvo el expresidente, y señaló esperar que la nueva Carta Fundamental “no se transforme en una camisa de fuerza ni que represente solamente a un sector de la ciudadanía”.