“Bambino” detalla el ciberacoso que recibe tras ser eliminado de “Gran Hermano”: “Estoy con un shock tremendo”

El pasado domingo se vivió un nuevo capítulo de eliminación en el reality de Chilevisión “Gran Hermano”, donde el controvertido participante, Fernando “Bambino” Altamirano, tuvo que abandonar el programa al obtener más del 80% de las preferencias en las votaciones del público, y tras su salida del encierro, estaría atravesando por una difícil situación.

Y es que según informó el propio exconcursante en una entrevista con LUN, desde su partida del espacio televisivo ha estado recibiendo un fuerte ciberacoso.

“Estoy con un shock tremendo. Estoy viviendo un cyberbullying que, si yo no tuviera la fortaleza podría pegarme mal”, manifestó el joven de 25 años.

Concretamente, los ataques recibidos tendrían relación con las actitudes que demostró al interior del reality, y con sus polémicos dichos, tildados de maltrato animal, contra la mascota del programa “Bigotes”, que a su vez, fue una de las principales razones por las que fue eliminado.

En la misma línea, indicó que “me escriben cosas horribles, incluso que no debería estar vivo. Es heavy porque siento que hace un mes mi vida era otra, ahora no puedo salir a ningún lado, porque me puede pasar algo”.

“En la noche me pongo a pensar qué tanto la embarré, porque fue sin mala intención, y me duermo a las seis de la mañana”, añadió.

Asimismo, reveló que desde Chilevisión le han brindado apoyo, al sostener que “me pusieron un psicólogo para que me guíe en este proceso. Lo veo todos los días que necesite y así poder llevar mejor las agresiones”.

Por su parte, mencionó que los especialistas le recomendaron “no salir por lo menos durante una semana: Ni puedo ir al gimnasio porque hay gente también”.