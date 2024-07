Bancada UDI: Reiterada defensa de Petro a Jadue demuestra el “escaso respeto que existe hacia el Presidente Boric en Latinoamérica”

Luego que este viernes, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, insistiera en la liberación del acalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), el jefe de bancada de los diputados UDI, Gustavo Benavente, y el integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, Cristián Labbé, aseguraron que dicha acción es una demostración más del “poco respeto que existe en materia internacional hacia el Presidente Gabriel Boric”.

Añadieron que ya han sido “reiteradas las falta de respeto internacional que están teniendo los países de la región con Boric. Por ejemplo, llega a ser preocupante que el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela se niega a extraditar personas que están siendo investigadas por cometer crímenes en nuestro país, las ofensas graves del vicepresidenete venezolano Diosdao Cabello contra nuestro Mandatario, Petro insistiendo en la liberación de Jadue y Argentina instala paneles solares en territorio chileno”.

“Todas estas acciones”, agregaron Benavente y Labbé, “demuestran que Boric no es un Presidente respetado en la región y un fracaso absoluto de la Cancillería chilena”.

Los parlamentarios agregaron que la “majadería de Petro se sustenta en las contradicciones al interior de la coalición de gobierno, donde el PC desconoce que hay dictaduras, por ejemplo, en Venezuela, lo que habilita en este desorden al interior del Ejecutivo que cualquier mandatario diga o haga cualquier cosa en contra de los intereses de Chile y se inmiscuyan en la independencia del Poder Judicial”.

“El gobierno tiene una actitud pasiva en materia internacional para no tener más conflictos al interior de su coalición. De lo contrario, no se explica cómo no llama al orden al PC, partido de gobierno, para no orquestar una campaña internacional para poner en duda la transparencia y debido proceso al que ha sometido el alcalde Jadue por diversos delitos de corrupción”, cerraron los diputados.