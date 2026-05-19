Bancadas oficialistas respaldan al Gobierno y a Steinert por captura de Huenchullán

Las bancadas de RN, Partido Republicano, UDI y Evópoli entregaron un amplio respaldo al Gobierno y particularmente a la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, por la detención de Jorge Huenchullán, prófugo desde 2021.



La captura, realizada la madrugada de este martes en la comunidad de Temucuicui, comuna de Ercilla, fue encabezada por la PDI. Contó con apoyo de Carabineros y del Ejército.



Los parlamentarios destacaron que en menos de dos semanas se han concretado tres ingresos a Temucuicui. Lo que -a su juicio- refleja un cambio evidente en la estrategia para enfrentar el terrorismo, el crimen organizado y la violencia rural en la zona.

“Este gobierno ha demostrado con hechos más que con planes de papel”

El diputado de Evópoli, Tomás Kast, valoró el despliegue interinstitucional realizado en la región. Añadió que “este gobierno ha demostrado con hechos, más que con planes de papel, lo que hay que hacer. Que es actuar con decisión y demostrar que no hay ningún lugar en Chile donde no impere el Estado de Derecho”.



“Estamos muy conformes con el desempeño que ha demostrado el Ministerio de Seguridad a través de Trinidad Steinert y el actuar conjunto en la Macrozona Sur (…)”.



