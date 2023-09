Bárbara Rebolledo y su duro dardo a Tonka Tomicic en entrevista con Hermógenes Pérez de Arce: “Acá nadie lo va a echar”

Una fuerte indirecta fue la que lanzó la periodista Bárbara Rebolledo en contra de Tonka Tomicic, después de que en una edición del programa “Indultados”, en donde estaba invitado Hermógenes Pérez de Arce, la conductora recordara el polémico enfrentamiento entre la animadora de Canal 13 y el abogado en “Bienvenidos”.

El exdiputado participó de este espacio en forma telemática, y al inicio de su conversación con los panelistas, Rebolledo le comentó que es la “primera vez que no tengo al entrevistado acá en el estudio, y me gustaría preguntarle: ¿Usted no sale de su casa?”.

“No sé si estoy cometiendo una infidencia con producción. ¿Por seguridad o por lo que le pasó en televisión? Porque acá puede decir lo quiera, nadie lo va a echar, nadie lo va a censurar”, añadió, haciendo una referencia al controvertido episodio.

Dicho conflicto ocurrió en noviembre del 2019, cuando Perez de Arce, mientras debatían sobre el estallido social y la acusación constitucional que enfrentaba en ese momento el ministro del Interior, Andrés Chadwick, aseguró que no existieron violaciones a los DDHH en la dictadura.

En esa oportunidad, Tomicic, como animadora del extinto matinal, le pidió al abogado que abandonara el estudio por sus dichos “negacionistas”.

Por su parte, Perez de Arce, respondiendo a la pregunta de Rebolledo, señaló que “la razón de que no concurra a eventos presenciales es porque soy no vacunado. Desde un principio estuve en desacuerdo con el sistema de vacunación y pensé que la manera de curarse es no tener exposición al contagio de Covid y otras enfermedades”.

“Como no voy a hechos colectivos ni cosas sociales, tengo que recurrir a métodos telemáticos y es la manera en la que me contactan”, concluyó.