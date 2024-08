Bastián Paz desclasificó discusión con Edo Caroe por chiste sobre su forma de hablar: “Lo encaré”

Bastián Paz fue el nuevo invitado del programa “Todo va a estar bien”, programa de Vía X conducido por Eduardo de la Iglesia. En el espacio, el comediante de 37 años recordó su época dorada y rememoró diversas anécdotas con algunos colegas.

Allí, abordó su paso por “Coliseo Romano”, el programa de talentos de Mega, donde compartió con varios rostros del humor nacional, entre ellos Edo Caroe. Sin embargo, Paz sostuvo que no tiene buenos recuerdos con su colega, asegurando que “se le subieron los humos”.

Al ser consultado por los motivos de la mala relación, Bastián contó que durante el programa “Alfombra Roja” de Canal 13, Caroe lanzó un chiste relacionado a su forma de hablar que no le pareció.

“Una vez, él estaba en Alfombra Roja trabajando y tiró un comentario diciendo que un senador hablaba igual que mí y eso no me gustó a mí”, rememoró.

Sobre la misma línea, de la Iglesia le consultó si aclaró la polémica con el humorista.

“Sí. Allá mismo en el canal lo encaré. Él me pidió disculpas, pero le dije que no, que eso no se hace”, confesó Paz.

“Te paraste con Caroe”, complementó el conductor.

“Soy enfermo, pero no hueón”, soltó Paz, desatando las risas en el estudio.