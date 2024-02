Bellolio tras muerte de Piñera: “Hay una sensación de discontinuidad y vacío”

El exministro de la Segegob del gobierno de Piñera, Jaime Bellolio, manifestó que el fallecimiento del expresidente “fue una sorpresa brutal y enterarnos es doloroso porque estábamos viendo frutos de parte de los sembrados”.



En conversación con Radio Pauta, relató que “primero, pasé por la incredulidad (…) que esto no pudo haber pasado y que tenía que haber un error, conforme pasaban las horas y tratábamos de conseguir más información, se hacía cada vez más oscuro”.



En términos político, el exsecretario de Estado manifestó que ve “una sensación de discontinuidad y vacío. Digo discontinuidad porque al presidente Piñera le tocó tomar decisiones que eran difíciles, particularmente para el sector, de esos liderazgos que desafían a los propios y que son incomprendidos originalmente”.



“Entonces era tratado de gobernar con las ideas de izquierda, amarillos, etc., pero como el buen vino va envejeciendo bien, eso le estaba pasando ahora. Estaba en un super buen momento, cuando él decía que quería ser un buen expresidente y después lo apretaban en una entrevista para que dijera si quería o no ser candidato, siempre dejaba una rendija entreabierta”, indicó.



Bellolio explicó que esto último “no era porque de verdad estaba pensando en ser candidato, sino que porque él sentía que si no se especulaba con que él podía serlo ya no iba a estar vigente”.



Por otro lado, relató que el día antes que falleciera el expresidente “nos pidió juntarnos en un Zoom con el equipo de reconstrucción del terremoto del 2010 para ver cómo podía ayudar a la reconstrucción de la tragedia de Valparaíso”.



“Además, ese día en la tarde habla con Presidente Boric a raíz de la revocación de las pensiones de gracia, le ofrece su ayuda y el Presidente Boric le dice que sí. Entonces al día siguiente ya nos estaba pidiendo pega y minutas para poder llevar esa oferta de ayuda al Gobierno de manera privada”, detalló.



Respecto a cómo se enteró de lo ocurrido, el exministro dijo que estaba “con mi familia, literalmente estaba moviendo platos para lavarlos y empieza a circular esta información, yo trato de conseguir lo máximo que podía y de repente el teléfono empieza a estallar. Entonces para todos fue una sorpresa brutal y enterarnos es doloroso porque estábamos viendo frutos de parte de los sembrados”.