Bellolio y crisis de seguridad: “A casi dos años de iniciado este gobierno ya no sirven los falsos empates”

El exministro Jaime Bellolio, vocero del exgobierno de Sebastián Piñera, se refirió al emplazamiento del Presidente Boric a exautoridades de oposición a colaborar para enfrentar la crisis de seguridad



El Mandatario acusó que la actual oposición “lo que no fueron capaces de hacer durante todo el gobierno anterior, nos están exigiendo que lo hagamos en dos meses”.

Bellolio sostuvo que “a casi dos años de iniciado este gobierno ya no sirven los falsos empates, ni tratar de culpar a otros, el Gobierno tiene que hacerse cargo hoy día de la crisis de seguridad. No más diagnósticos y más acción”, consignó Emol.



Según dijo, “las personas no quieren escuchar por qué han aumentado los delitos violentos, por qué han aumentado los homicidios y los secuestros, quieren que simplemente no ocurran. Por tanto, tratar de buscar responsabilidades de lo que pasó hace 4 o 5 años o 3 años, no corresponde”.



Agregó que “hoy el Gobierno tiene que tomar la decisión real y concreta de enfrentar el crimen organizado, de enfrentar la crisis de seguridad que estamos viviendo y para ello, por supuesto que siempre se puede colaborar, pero cuando el Gobierno decide ir a atacar a la oposición, invitarla a colaborar y luego después criticarla, simplemente no se entiende”.



El exministro remarcó que “las personas no quieren más de esta ambigüedad del Gobierno respecto al delito, tiene que enfrentarse con fuerza y decisión, no más culpar a terceros, no más desviar la atención y francamente ponerse a trabajar por la seguridad de todos los chilenos y chilenas”.