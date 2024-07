Beyer sobre Cataldo: “Lo veo muy poco visible, no tiene una estrategia ni una agenda poderosa”

El exministro de esa Educación, Harald Beyer, criticó el sistema de educación escolar centralizado y la conducción del Gobierno en esta materia, afirmando que “el sistema educacional está construido sobre la base de desconfianza” y los directorios de los liceos y escuela tienen “poca autonomía para llevar adelante proyectos”.



En entrevista con Radio Pauta, Bayer afirmó que “donde hay buenas bases, uno tiene que hacer el visto bueno”, pero cuando “no ocurre esto hay que hacer algunos cambios, muchas veces de manera drástica“.



“Creo que el diseño institucional hizo que la educación quedara muy centralizada, pero es una centralización muy débil. El problema era la heterogeneidad de los municipios. Había municipios de distinto tamaño, por lo tanto, no todos podían lidiar con el tema de recursos. Eso se podría haber corregido”, agregó.



En esa misma línea, afirmó que no cuestiona que se haya optado por un sistema, pero cree que “los directores de los colegios, liceos y escuelas quedaron en peor posición de lo que estaban antes y creo que el liderazgo debe venir desde ahí. Tienen muy poca autonomía, incluso presupuestaria”.



“El sistema educacional está construido sobre la base de desconfianza y los directorios de los liceos y escuela tienen muy poca autonomía para llevar adelante proyectos, no tienen los recursos que existen, porque están distribuidos, pero están en un fondo municipal nacional que se ha ejecutado bastante mal desde que se creó”.



“Lo mismo pasa en materia pedagógica”, agregó. “Los profesores tienen bastante poca autonomía porque están intervenidos por las direcciones provinciales, por la agencia de la calidad de educación, por un montón de instituciones. Yo creo que el sistema está mal diseñado y que hay que corregirlo”.



En ese sentido, Beyer enfatizó en que “el objetivo tiene que estar puesto en qué es lo que queremos lograr con esta educación y no jugar tanto con grandes diseños institucionales que, además, la experiencia mundial indica que hay algunos que han funcionado y otros que no”.



Al ser consultado por la labor del ministro Nicolás Cataldo, Harald Beyer afirmó que “lo veo muy poco visible, no tiene una estrategia ni una agenda poderosa en una dimensión que es vital para el país”.



“Para ejemplificar la calidad educacional, un profesional universitario en Chile tiene las habilidades un poquito más bajas que las de un obrero francés o alemán que no ha terminado la educación secundaria”, mencionó el exministro.



En ese sentido dijo no ver “una agenda potente para corregir los desafíos que tenemos en educación. Veo algunas cosas interesantes, pero no veo realmente una agenda poderosa. Eso tal vez es contradictorio con el discurso del Gobierno inicial o cómo se originó este movimiento político”.



“Es contradictorio porque este tema debería ser una prioridad tremenda. Los indicadores muestran que no estamos mejorando“, subrayó.