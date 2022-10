Bianchi propone no aceptar renuncia de Raúl Soto a presidencia de la Cámara

El diputado independiente Carlos Bianchi propuso este lunes no aceptar la renuncia de Raúl Soto a la presidencia de la Cámara de Diputados, en medio de la ola de incertidumbre que existe en el Congreso sobre quién lo sucederá en el cargo.



“Muchos parlamentarios y parlamentarias van a comprender que esta es la salida más inteligente, más razonable y menos dañina, es decir, cuando el país hoy día observa una pugna, una lucha, una batalla, donde incluso el propio Gobierno se incorpora erróneamente en esto, la verdad es que este espectáculo yo no estoy dispuesto a darlo. Por eso creo que esta es una salida conveniente”, comenzó señalando el legislador independiente.



En este sentido, y pese a que Soto ha sido enfático en que su renuncia es “indeclinable”, Bianchi señaló que “lo que yo entendí, de lo que ha dicho el actual presidente Raúl Soto, de que es indeclinable su renuncia, efectivamente da cuenta de que era absolutamente indeclinable el que esa renuncia tenga que presentarla para que sea hoy informada y votada el día miércoles”.



“Pero yo estoy seguro de que, Raúl Soto, que ha hecho una buena y eficiente gestión, si se le plantea la necesidad, visto el penoso espectáculo que estamos observando, cómo hay sectores políticos que negocian cinco comisiones, presidencia (…) Cómo el Gobierno erróneamente se incorpora en esta discusión aquí en el Congreso”, continuó.



Recalcó que esto daría garantía, si es que todos y todas están de acuerdo, de que “esta mesa pueda continuar, al menos la presidencia, y abordar los temas que son realmente urgentes para el país”.



Raúl Soto presentó su renuncia, de manera oficial, el pasado viernes 21 de octubre. De esta manera, el parlamentario ejercerá en el puesto hasta el próximo 7 de noviembre, según el acuerdo administrativo que firmaron partidos oficialistas, la Democracia Cristiana y el PDG en marzo pasado.



Bianchi también se refirió a los rumores que acusaban que Soto estaba realizando gestiones para quedarse en la presidencia de la Cámara.



Al respecto, dijo que desconoce “cuál haya sido la estrategia o no de don Raúl Soto. Lo que yo estoy diciendo -de manera personal- veo que esta es una forma seria, muy responsable de abordar y de dedicarnos de verdad a los temas que son urgentes, y no esta discusión, que yo la denomino como un canibalismo político”.



“Se van comiendo unos con otros, se devoran unos con otros, con tal de tomar un poder, con tal de llegar a una presidencia”, recalcó. Y declaró que él “no apoyaría hoy ni la postulación de Karol Cariola, ni este acuerdo, ni tampoco apoyaría a la derecha”.



“Lo que yo exijo como parlamentario es que de manera responsable y seria busquemos una mejor alternativa de gobernabilidad”, cerró.