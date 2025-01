Bolivia dejó en libertad a exfrentista Pablo Muñoz Hoffman

El Gobierno de Chile, a través de la ministra Carolina Tohá, confirmó que la justicia de Bolivia dejó en libertad al exfrentista Pablo Muñoz Hoffman a menos de 24 horas de su detención.

“La información que nosotros es que en este momento no estaría detenido”, dijo la ministra Tohá en el Congreso Nacional, consignó Emol.



Según informó La Tercera, esta determinación se tomó luego que se presentara un recurso que frenó la deportación de Muñoz, esto pese a que desde Chile se insistía en que sobre él pesaban una serie de requerimientos y a que las tratativas para traerlo de regreso ya se habían activado.



El exfrentista no habría quedado sujeto a ninguna medida cautelar ni arraigo en Bolivia. Además, tramitó un salvoconducto que le permite ingresar dentro de los próximo 10 días a Chile de forma regular.



Durante esta jornada, la ministra Tohá había señalado que “en las primeras horas la información que se le entregó a la Policía de Investigaciones es que él sería expulsado y entregado en la frontera chilena, pero posteriormente las autoridades bolivianas señalaron que el camino iba a ser el de la extradición”.



En esta línea, la secretaria de Estado explicó que de llevarse a cabo la extradición “el camino que se debe tomar es que, en primer lugar, la Policía de Investigaciones debe recibir todavía, oficialmente, la notificación de que se ha desarrollado esta detención; una vez que ello pase, la PDI debe informar a su vez al Poder Judicial; el Poder Judicial debe emanar una solicitud de detención para fines de extradición porque él hoy día está detenido por esta alerta roja y porque aparentemente tiene una condición migratoria irregular en Bolivia, pero hasta que no se genere esta solicitud, no se echa a andar el procedimiento”.



Pablo Muñoz Hoffman escapó en 1996 de la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago en un helicóptero junto con otros miembros del FPMR. En ese momento, se encontraba cumplimiento condena por su participación en el robo a un camión de valores y por el delito de secuestro.