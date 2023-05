Boric: “Espero que la gente vote informada, sin miedo por el futuro lindo, desafiante que tenemos por delante”

El Presidente Gabriel Boric llegó a votar este domingo, acompañado de su familia y su pareja Irina Karamanos, al Liceo Industrial Armando Quezada Acharán, de Punta Arenas.

Antes de ingresar dio unas breves declaraciones, en que señaló: “Tengo confianza en la sabiduría del pueblo chileno. Mi expectativa es que profundicemos la democracia”.

Tras emitir su sufragio, el Mandatario habló con la prensa y se mostró optimista respecto al desarrollo de los comicios. Además, recalcó que el Gobierno respetará todos los resultados.



“Hemos trabajado a lo largo de todo el país para que este sea un proceso impecable y ordenado. Como Gobierno, estamos preocupados y ocupados del buen funcionamiento del transporte público, y de las medidas de seguridad que junto a Carabineros y las Fuerzas Armadas, a quienes a ambos agradezco su valiosa cooperación en este momento de la democracia, garantice que todos y todas puedan ejercer su derecho a voto para construir una nueva Constitución”, remarcó.



Boric enfatizó que “sea cual sea el resultado que tendremos hoy día en la noche, la elección de los nuevos consejeros constitucionales configura un avance para el país, donde hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en ponerle continuidad a un proceso que no ha sido fácil, pero cuyo sentido nace desde las necesidades más profundas de nuestro pueblo”.



En esa línea, manifestó que el objetivo del proceso es “conseguir una nueva Constitución que nos una, que signifique progreso, y que identifique a la mayoría de los chilenos para actualizar nuestras normas fundamentales”.



“Es importante que todos entendamos que esto no debiera ser una pelea política de corto plazo, o una pelea entre políticos. Si no, en como logramos ponernos de acuerdo para avanzar con todas las oportunidades que tenemos como país para construir un Chile desarrollado, justo e inclusivo, pensando no en la próxima elección, sino en la próxima generación”, añadió.



El gobernante aludió a la Convención Constitucional, acusando que “ha habido un aprendizaje importante respecto a qué es lo que sucede cuando nos atrincheramos, cuando legítimamente quienes piensan distinto no conversan entre ellos. Hoy, tenemos la oportunidad de hacerlo de una manera distinta, y de generar un texto que genere unidad en chilenos y chilenas. Y para eso, todos quienes están involucrados en este proceso en particular, que hoy día son candidatos, tienen el deber con la patria de ser sumamente responsables y anteponer el bien común sobre intereses partidistas o personales”.



“Como corresponde, el Gobierno no se inmiscuirá en el proceso, y vamos a respetar plenamente la autonomía del órgano en su deliberación. Lo que sí haremos, es servir como garantes para que el Consejo Constitucional pueda realizar su trabajo, y vamos a apoyar todo lo que el consejo nos solicite para llegar a buen puerto”, complementó.



Hizo hincapié en que “como país tenemos una oportunidad histórica para reconciliarnos después de las fracturas que hemos vivido, y avanzar hacia un país desarrollado e inclusivo, en donde todos quepamos, donde nadie se quede atrás. Para eso, se requiere que todos estemos a la altura”.



“Generemos un debate en el cual las legítimas diferencias se planteen, pero siempre teniendo por delante y a la vista a los chilenos y chilenas, a nuestro pueblo. Esta vez no hay margen de error”, sentenció.



De esta manera, el Presidente afirmó: “Espero que la gente vote informada, sin miedo por el futuro lindo, desafiante que tenemos por delante”.



Posteriormente y consultado sobre la postura del Gobierno, Boric respondió: “Garantizo, como jefe de Estado, a todos los chilenos y chilenas, que el Gobierno y todas las fuerzas políticas que lo apoyan van a respetar la decisión soberana que tome el pueblo de Chile, en eso no hay ninguna duda”.



“El deber de nosotros como representantes es no juzgar, sino entender, acompañar, ser parte de las decisiones que toman los chilenos y chilenas”, cerró.