Boric lanza dos proyectos para enfrentar la “permisología”

En el marco del Gabinete Pro Crecimiento y Empleo realizado este miércoles en La Moneda, el Presidente Gabriel Boric presentó los proyectos de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (Sistema Inteligente de Permisos) y la reforma a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente (Evaluación Ambiental 2.0), que apuntan contra la “permisología” en el sistema público.



Concretamente, las iniciativas pretenden que los procesos contemplen un examen de admisibilidad, plazos máximos para todos los procedimientos que hoy no lo tienen y especificar el uso del silencio administrativo como medida de última ratio.



Además, incluyen criterios de proporcionalidad en la tramitación, una gestión que permitirá reemplazar autorizaciones, u otras técnicas, en razón de cada obra, instalación o actividad de un proyecto, según explicó el Ejecutivo.



En la ceremonia, el Mandatario señaló que “estos son proyectos que se hacen cargo de los desafíos del presente y que miran al futuro pensando siempre en cómo mejorar concretamente la calidad de vida de nuestras familias. Y lo vamos a hacer reduciendo los tiempos de los permisos y facilitando y promoviendo la inversión para enfrentar una década de estancamiento en la productividad y de crecimiento”.



Los proyectos también establecen una ventanilla única digital del Estado para la tramitación de permisos sectoriales. También un órgano público que tendrá como objeto hacer cumplir las normas de tramitación y velar por el perfeccionamiento del marco normativo de permisos sectoriales.



SE ELIMINA EL COMITÉ DE MINISTROS



En cuanto a la evaluación ambiental, se eliminan el Comité de Ministros y las Comisiones de Evaluación Ambiental para fortalecer el carácter técnico en la calificación de proyectos. De esta forma, la decisión de aprobar o rechazar un proyecto, recaería fundamentalmente en el Servicio de Evaluación Ambiental.



Además, se propone una sola vía de impugnación, vía recurso de reclamación único y simplificado, para evitar tiempos excesivos y reenvíos entre tribunales y administración.



En su discurso, el Presidente también llamó al Congreso a que el proyecto sea despachado en el menor tiempo posible. “Entiendo que hay una buena disposición para tramitar esto rápidamente, acá invito a que no haya tanto espacio a la creatividad, sino que logremos sacar esto con celeridad para poder hacer despegar a Chile”, dijo.



“Espero que no haya espacio para rencillas, ni tampoco tiempo para dilaciones y que por lo tanto estos proyectos se transmiten con celeridad en el Congreso”, agregó.



“Me dijeron que no iba a ser posible, o no terminaban de confiar en la convicción de nuestro gobierno de avanzar en esta dirección. Y hoy día les podemos decir con mucha tranquilidad que estamos cumpliendo con nuestra pega, pero que acá no termina”, añadió.