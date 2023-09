Boric llamó a lograr acuerdos en el presupuesto “y también la reforma de pensiones”

El Presidente Boric emplazó este lunes al mundo político a lograr consensos en la Ley de Presupuestos 2024 y también poder avanzar en la reforma de pensiones, en el marco de lo que fue la inauguración de la extensión de la Línea 3 del Metro de Santiago.



El Mandatario hizo un llamado este lunes “partiendo por nosotros desde el Gobierno, pero a todo el arco político, para poder llegar a acuerdos en cuestiones importantes como, por ejemplo, el presupuesto que vamos a presentar a fines de esta semana y también la reforma de pensiones”.



“No podemos seguir esperando la reforma de pensiones. Los chilenos no se merecen que por discusiones o desacuerdos entre su clase política, después de haber trabajado una vida, no tengan condiciones dignas para vivir”, agregó.



Añadió que “eso no puede ser. Y estos actos de unidad, como la inauguración de una línea del Metro, yo les pido que los proyectemos también hacia otras áreas, que estas buenas noticias sean contagiosas, se sigan repitiendo”.



En la misma línea, ejemplificó con “el Royalty Minero, que nos costó tanto sacar, pero que logramos finalmente”. “Una de las cosas que generó el Royalty Minero es que destrabó inmediatamente la inversión en minería. Y ahora estamos con varios proyectos a la cola que van a generar mayor riqueza en nuestro país y que parte importante de esa riqueza se va a ir a las comunas que más lo necesitan. Y eso es tremendamente importante”, acotó.