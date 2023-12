Boric: Los dirigentes políticos “insultan a carabineros cuando dicen que no se hace nada en seguridad”

El Presidente Boric afirmó que los dirigentes políticos “insultan a los carabineros” cuando afirman que no se ha hecho nada en materia de seguridad en el país.



El Mandatario abordó el tema en la entrega de 187 vehículos policiales que serán distribuidos en 93 comunas a lo largo del país, en el marco del programa Verano Seguro.



En la ceremonia, que se realizó en la Prefectura Aeropolicial en La Reina, Boric expresó que “yo he escuchado, incluso dirigentes políticos, que se atreven a decir que no se está haciendo nada en materia de seguridad”.



“Una cosa es que lo diga una persona que ha sido víctima de la delincuencia y que se entiende la frustración y que tenemos que trabajar más duro para llegar, pero otra cosa es que lo diga un dirigente político”, añadió.



Luego, criticó que “cuando un dirigente político dice que no se ha hecho nada en seguridad, no solamente está faltando la verdad, cosa que uno puede entender y a mí como Presidente la verdad le llegan muchas de estas cosas y tiene el cuero curtido en ese tipo de debates, pero cuando dicen que no se ha hecho nada en seguridad, están insultando a miles de carabineros”.