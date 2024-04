Boric y crimen de Ronald Ojeda: “Exigimos a Venezuela toda la colaboración en este caso”

El Presidente Boric se refirió este viernes al secuestro y homicidio del exteniente venezolano, Ronald Ojeda, asegurando que continuarán “apoyando a la Fiscalía en su solicitud de asistencia penal internacional”.



Desde Los Andes, el Mandatario señaló que como Gobierno seguirán respaldando plenamente a la Fiscalía “en todo lo que sea necesario, de manera proactiva para que podamos avanzar en la investigación y hacer justicia por este inaceptable crimen”.



En esta línea, recalcó que en esta nueva etapa de la investigación “la colaboración internacional es determinante, por lo tanto, hemos y seguiremos apoyando a la Fiscalía en su solicitud de asistencia penal internacional”.



“Las instituciones en Chile, de manera conjunta, no descansan hasta que se haga justicia”, añadió.



El Jefe de Estado remarcó que “en virtud de los tratados actualmente vigentes, es que solicitamos y exigimos a Venezuela toda la colaboración que se requiera en este caso, para que pongan a disposición de la justicia a los sospechosos de haber perpetrado o colaborado en este vil asesinato”.



“Una vez aprehendidos estos puedan venir a Chile para enfrentar la justicia y quienes sean indicados como culpables en este asesinato sean condenados por delitos que ha sido cometidos en suelo chileno”, precisó.



Recalcó que “no solamente no vamos a permitir la impunidad, sino que con esta lógica vamos a agotar todas las instancias, tanto nacionales como internacionales”.



“De manera coherente hemos tenido una voz clara en las distintas instancias internacionales en las que participa nuestro país, hoy demandamos la colaboración del gobierno venezolano en el esfuerzo para esclarecer esta investigación”, precisó.



Además, el Presidente manifestó que le “parece inaceptable que autoridades de otros países, pero en particular de Venezuela realicen declaraciones que ponen en duda la existencia de organizaciones criminales como el Tren de Aragua, relativizando lo que habitantes de nuestro país y de otros países de la región han vivido respecto al actuar de esta banda de crimen organizado”.