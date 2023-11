Bradley Cooper reveló que le tomó seis años aprender a dirigir para “Maestro”

Todo apunta que el papel de Bradley Cooper en la película “Maestro”, en donde interpreta al reconocido compositor y director de orquesta, Leonard Bernstein, lo encamina a una de las mejores interpretaciones de su carrera. Y es que el intérprete tardó cerca de seis años en aprender a dirigir para una escena conjunta con la Orquesta Sinfónica de Londres, en donde realmente debió liderar al grupo de músicos.

La escena está ambientada en 1976 en la catedral de Ely y posee una duración de seis minutos, en la que Cooper debió utilizar prótesis para lograr igualar la imagen de Bernstein. Fue durante una proyección especial llevada a cabo en el Hotel Whitby, Nueva York, en donde el actor se sinceró sobre su proceso de trabajo.

“Esa escena me preocupaba mucho porque la hicimos en directo (…) Era la Orquesta Sinfónica de Londres. Me grabaron en directo, tenía que dirigirlos. Y me pasé seis años aprendiendo a dirigir seis minutos y 21 segundos de música”, reveló el intérprete.

“En realidad se trataba de marcar exactamente lo que quería cinematográficamente y luego invitarles a habitar ese espacio y confiar en que habían hecho todo el trabajo”, agregó Cooper. No obstante, fue sincero al señalar que “estaba aterrorizado, absolutamente aterrorizado de que si no había hecho el trabajo no podría disfrutar en esas escenas. Y todo el mundo lo disfrutó”, cerró.

En la instancia, aprovechó de agradecer a sus “maravillosos profesores”, quienes le ayudaron a recrear el trabajo del célebre compositor.

“Maestro” se estrenará en cines el próximo 22 de noviembre y llegará al catálogo de Netflix el 20 de diciembre.