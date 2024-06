Bring Me the Horizon regresa a Chile: Fecha, lugar y venta de entradas

Luego de su exitoso paso en 2022 en la primera edición del Knotfest, el conjunto británico Bring Me the Horizon confirmó su regreso a Sudamérica bajo el marco de la gira promocional de su último disco de estudio “Post Human: Nex Gen”, la cual incluyó a Santiago como una de sus paradas.

De esta manera, la agrupación liderada por Oli Sykes recorrerán diferentes países de la región, incluidos Argentina y Colombia. Los británicos vendrán acompañados de The Plot in You, cuarteto estadounidense a cargo de “Swan Song” (2021), su último trabajo musical.

Bring Me the Horizon concretará su retorno a suelo nacional el próximo 2 de diciembre en el Movistar Arena.

La venta de entradas para la banda oriunda de Sheffield dará inicio el próximo lunes 17 de junio a través del sistema Puntoticket.