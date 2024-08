Bukele protagoniza la portada de la revista TIME: Anunció que no postulará a un tercer mandato

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, fue la personalidad que ocupó la portada de la última edición de la revista TIME, donde reveló que no postulará para un tercer mandato.

En la entrevista, adelantó: “No puedo postularme a presidente de nuevo, de acuerdo a la Constitución por la prohibición del Artículo 152. Además, tengo el acuerdo con mi esposa de que este (mandato) es el último”.

La Constitución impide ejercer la presidencia por dos períodos consecutivos. Para eludir esta restricción, en diciembre de 2023, la Asamblea Legislativa aprobó una solicitud de Bukele que le permitió apartarse del cargo durante seis meses y enfocarse en su campaña presidencial, según recogió Cooperativa.

De esta manera, Bukele evitó ser considerado legalmente como presidente en funciones, lo que le habilitó a postularse para un nuevo mandato. Sin embargo, pese a que el mandatario reveló que no sabe qué le deparará el futuro, pretende escribir un libro. “Va a ser un reto definitivamente, porque no me veo regresando a la empresa privada (…) Realmente no tengo pensado qué voy a hacer en el 2029”, sostuvo.

Cabe recordar que la alta popularidad de Bukele se fundamenta principalmente en su lucha contra las pandillas, organizaciones criminales que, según él, contaban con 70.000 miembros, de los cuales afirma haber capturado ya al 85%, además de medio millón de colaboradores, recogió el citado medio.

“Nosotros estimamos que todavía hay entre 8.000 y 9.000 pandilleros en las calles (…) Si los atrapamos, ya no van a tener suficientes (medios) para cohesionarse de nuevo”, señaló.