Canciller se contactó con padre de la chilena que habría sido secuestrada por Hamás

El canciller Alberto van Klaveren se contactó este lunes con el padre de Loren Garcovich, la joven chilena que habría sido secuestrada por Hamás en medio de la guerra en la Franja de Gaza en Isreael.



“Hoy llamé a Danny Garcovich, padre de Loren, chilena secuestrada por terroristas en la zona de conflicto. Admirable la templanza y claridad de sus palabras”, escribió el ministro de Relaciones Exteriores en su cuenta de X.



“Le expresé nuestra preocupación y solidaridad ante la situación. No cejaremos en apoyar su búsqueda y retorno”, añadió.



Gabriel Colodro, presidente de la comunidad chilena en Israel, informó este lunes que “lamentablemente, hoy nos enteramos de que una ciudadana chilena está desaparecida y presuntamente secuestrada por el movimiento terrorista Hamás”.



Además, su esposo, un ciudadano español, también se encuentra desaparecido desde el inicio de los ataques.



Colodro afirmó que hasta el momento no se ha encontrado evidencia de su asesinato en el lugar donde residían. “No han sido encontrados. No hay indicios de su asesinato donde ellos vivían… Afortunadamente, no se ha encontrado su cuerpo. Pero, lamentablemente, tampoco sabemos su paradero y sí sabemos que hay muchos secuestrados en la zona”, explicó.