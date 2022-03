Carabineros agredidos en marcha de la Confech se querellaron

Una querella criminal ingresaron los tres uniformados que fueron atacados por desconocidos durante la marcha convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) el pasado 25 de marzo.



Dicho incidente provocó que el sargento Leonardo Quezada Castro utilizase su arma de servicio, impactando en contra de un joven repartidor de 19 años que se encuentra fuera de riesgo vital.



El texto legal apunta a quienes resulten responsables del delito de homicidio a carabineros en ejercicio de sus funciones en calidad de frustrado.



El sargento primero Patricio Gómez, uno de los policías querellantes, indicó que los desconocidos empezaron a lanzarles piedras en la intersección Alameda con Diagonal Paraguay, por lo que se trasladaron a calle Lira.



“(Allí) me dieron alcance, lanzándome contra la pared y recibiendo golpes con objetos contundentes, en donde yo solo trataba de protegerme, cubriendo mi cara y cuerpo. En esos mismos instantes de agresión en contra de mi persona, es que me percato que el carabinero Quezada Castro se encontraba en el suelo y estaba también siendo agredido por varios individuos vestidos de uniforme, pero debido a los golpes tuve que volver a cubrirme la cara y es en esos instantes que escuché un disparo”, indica su testimonio, según Radio Biobío.



La tercera uniformada querellante, sargento segundo Carmen Figueroa, añadió que “a la altura del N° 460 de la Alameda alcanzaron al carabinero Quezada, quien cae al suelo para luego ser agredido con golpes de pies y de puño por parte de los manifestantes, quienes también le lanzaba piedras a él y a nosotros, mientras el Sargento Gómez me gritaba ‘Carmencita agáchate’, por lo que me cubro con mis brazos, instantes en que alguien me tomó por la espalda y me jaló hacia un negocio el que inmediatamente cerraron”.



“En el momento que me ingresaban al negocio, logre ver como el carabinero Quezada era agredido, pero una vez cerrado el local no pude seguir mirando, y es cuando sentí un disparo, no teniendo conocimiento de quien lo realizó”, complementó.



Por su parte, Quezada indicó que “estos sujetos comenzaron a rodearnos, y me percato de que mi sargento Gómez quedo atrás, por lo que me di vuelta para buscarlo y un sujeto encapuchado me pegó un golpe de puño, al parecer con una manopla en mi cabeza a un costado de mi ceja izquierda, ante lo cual caí al suelo inmediatamente y comencé a cubrirme la cabeza con ambos brazos, ya que varios encapuchados se acercaron para propinar golpes de todo tipo”.



“Cuando logré ponerme de pie veo de entre 10 a 15 personas a mi alrededor, quienes me continuaban pegando y lanzando objetos, y momentos antes me había quitado mi bastón retráctil, por lo que ante el miedo de mi integridad física, es que desenfundé mi arma de servicio revolver, y efectué un solo disparo al suelo, por lo que los individuos se alejan de mí y logro divisar a mi sargento Gómez ingresando a un edificio, al que también hago ingreso para resguardo seguían lanzando objetos”, consignó.