Carlos Contreras desde la cárcel: “Aportaré antecedentes recopilados durante mi gestión a la investigación”

Carlos Contreras, exseremi de Vivienda de Antofagasta, reveló este lunes, por medio de un escrito que hizo llegar a través de su círculo más cercano, que logró recabar antecedentes que hará llegar al Ministerio Público para que quienes cometen irregularidades e ilícitos al interior del Serviu queden al descubierto, en el marco de la investigación que se llevas adelante por el Caso Democracia Viva.



El texto, reproducido por La Tercera, señala que “por cumplir con mi palabra declarada, aportaré antecedentes recopilados durante mi gestión a la investigación que el Ministerio Público inició recientemente contra el Serviu. Espero con esto poder colaborar con el esclarecimiento de la verdad, y que de esta forma se establezcan todas las responsabilidades de quienes cometen irregularidades e ilegalidades dentro de Serviu”.



“‘Renuncio al cargo, pero no a ustedes’, es la frase con que me comprometí con dirigentas y dirigentes de campamentos que me convocaron tras mi renuncia hace un año, habiendo sido ya cuestionado públicamente por convenios firmados durante 2022. Fui a dar la cara en persona frente a la comunidad. ‘Yo no he robado ni he hecho uso inadecuado de los recursos destinados a ustedes’. Fui tajante entonces y lo soy ahora”, dice el escrito.



“Recibí un significativo apoyo y voto de confianza que hasta el día de hoy me reconforta. Llevaba un año haciendo todo lo posible junto a ellos, directamente en el territorio, por lo tanto, conocían de cerca mi compromiso por ayudar a resolver sus necesidades”, añadió.



“Hoy llevo siete meses privado de libertad erróneamente, acusado de fraude por procedimientos y condiciones respecto al trabajo con fundaciones, todas prácticas implementadas desde 2019 por la jefatura nacional y regional de Asentamientos Precarios, esta última alojada en el cuestionado Serviu de Antofagasta”, agregó.



“Han sido meses de revisión de documentos y declaraciones tanto para colaborar con la investigación como para defenderme de lo que falsa o erróneamente se me imputa”, cerró el exseremi.