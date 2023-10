Carolina Molina entrega detalles de su antigua relación con Arturo Vidal: “Era escoger una cosa o la otra”

La cantante nacional Carolina Molina, mejor conocida como “La Rancherita”, estuvo recientemente invitada al programa de Zona Latina “Sin Dios ni late”, espacio en el que desclasificó algunos detalles de su antigua y recordada relación con Arturo Vidal el año 2007.

Durante su conversación con el animador Daniel Fuenzalida, este último le consultó acerca de las razones por las que rechazó en su momento la propuesta del “King” sobre irse a vivir con él a Alemania.

“¿Por qué hasta el día de hoy seguimos hablando de él?”, respondió Molina, según consignó Página 7, y aclaró que en esa oportunidad estaba enfocada en desarrollar su carrera musical. “No quería que nadie truncara eso”, sostuvo.

En este sentido, comentó que “era escoger una cosa o la otra, y yo creo que uno siempre elegirá lo que quiere hacer, no que te mantengan y te dejen ahí callada”.

Además, respecto a cómo fue su romance con el volante de La Roja, señaló que “fue muy cortito, no nos conocimos casi nada, fue muy mediático, nomás. Fue fome porque nunca cerramos ese ciclo (…). Nunca conversamos sobre eso”.

Por último, mencionó que hace algunos años, mientras estaba en México, recibió una invitación de Vidal para ir a una fiesta.

“Yo no iba con ganas de pinchar con él, no me involucraría de nuevo con un futbolista, ni con él tampoco. Quería hablar con Arturo y cerrar ese círculo, pero no se dio tampoco, así que ya era. No se va a dar”, sentenció.