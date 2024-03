Caso Convenios: PDI allana dependencias de Gobernación Regional del Biobío

La Policía de Investigaciones (PDI) allanó nuevamente las dependencias de la Gobernación Regional del Biobío, en Concepción.



La tarde de este miércoles, al menos 20 efectivos de la PDI junto a la fiscal María José Aguayo llegaron hasta el recinto.



Según información preliminar, las diligencias realizadas durante esta jornada serían parte de la investigación por el Caso Convenios.



Esta no es la primera vez que es allanado el Gore del Biobío. En agosto del año pasado, la policía llegó hasta las oficinas para requisar documentos y computadores en el marco de las diligencias por la arista Lencería.



En ese momento, la gobernación sostuvo que no fue un allanamiento sino que estaban “poniendo a disposición computadores y documentos, no tienen orden judicial”.



En tanto, la Fiscalía señaló en ese entonces que fue “la primera incautación de esta naturaleza en el Gore en el marco de la investigación por los denominados casos Convenios”.