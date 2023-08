Caso Convenios: Valencia detalla delitos que podrían haber

Tras una nueva reunión de trabajo con los fiscales adjuntos en el Caso Convenios, el fiscal nacional Ángel Valencia profundizó en los detalles de las investigaciones a 32 fundaciones en 10 fiscalías regionales a lo largo del país.



Sobre los delitos que pueden existir en la causa, Valencia expresó que “de momento tendría que tomar el catálogo de delitos de Código Penal, no quiero caer en especulaciones. Si me fuerza a enumerar, vamos a poder estar hablando de fraude al fisco, de malversaciones, tráficos de influencia, negociaciones incompatibles, malversaciones de distintas naturalezas”.



“Es tan amplio el espectro que de momento prefiero no ahondar en el particular. De momento para asegurar el éxito de la investigación es que cada fiscalía regional dirija la investigación por separado, podría cambiar”, añadió.



El fiscal nacional precisó que “no quiero usar la palabra mecanismos, no cabe duda de que existen en los casos que estamos investigando, hemos identificado que hay ciertos asuntos que tienen rasgos comunes evidentes, transferencia de fondos desde los Gore, pero también desde seremías, traspaso de fondos a fundaciones, casi todas muy recientes, que se han creado bajo el amparo de la ley vigente que es menos exigente que la antigua”.



También se refirió a las irregularidades y manifestó que “se hicieron mediante contratos sin garantías, no hubo pagos parcializados, no hubo boletas de garantías. Hay un desajuste entre los objetivos de estas fundaciones que son de beneficencia y hay desajuste entre los objetivos y la experiencia de sus directivos”.