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Caso Grollmus: Cinco condenados reciben penas que superan los 80 años de cárcel

Los involucrados fueron encontrados culpables de los delitos de incendio, robo con violencia, homicidio calificado en grado de frustrado y porte ilegal de municiones. En el caso de los adolescentes, deberán cumplir con penas de 10 años y un día de internación provisoria, las máximas sentencias contempladas en la legislación.

Patricia Schüller Gamboa
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Caso Grollmus: Cinco condenados reciben penas que superan los 80 años de cárcel

El Tribunal Oral en lo Penal de Cañete leyó este lunes la sentencia para los 18 imputados en el atentado del Molino Grollmus. Estos recibieron cargos por incendio, homicidio frustrado, robo con intimidación, entre otros. El ataque ocurrió el 29 de agosto de 2022 en el fundo Grollmus, Contulmo, Región del Biobío.

Cerca de mil años de presidio sumaron las condenas a los acusados, de acuerdo a la lectura de sentencia.

Más de 80 años de prisión deberán pasar cinco de los 18 sujetos ligados al grupo Resistencia Mapuche Lafkenche.

Los involucrados fueron encontrados culpables de los delitos de incendio, robo con violencia, homicidio calificado en grado de frustrado y porte ilegal de municiones.

En el caso de los adolescentes, deberán cumplir con penas de 10 años y un día de internación provisoria, las máximas sentencias contempladas en la legislación, consignó Radio Cooperativa.

Los colaboradores en el crimen tendrán penas que van desde los 818 días a los 15 años de cárcel, mientras que en el caso de los cabecillas, como Federico Astete, fueron condenados a más de 84 años.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton (Referencial)
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