La dura lucha contra las adicciones de Presley Gerber, el fallecido hijo de Cindy Crawford

Impacto causó en el mundo del espectáculo la muerte de Presley Gerber, hijo de la modelo estadounidense Cindy Crawford, fallecido este domingo a los 27 años en un centro de rehabilitación en Los Ángeles.

El joven perdió la vida mientras se encontraba internado, aunque no se revelaron las causas del deceso.

Y en el último tiempo, el propio Gerber había hablado abiertamente sobre sus problemas de salud mental y el consumo de drogas.

Su historia y la lucha contra las adicciones

Presley era uno de los dos hijos que Crawford tuvo con el empresario Rande Gerber. Al igual que su madre y su hermana menor, Kaia, se dedicó al mundo de las pasarelas desde la adolescencia.

En su momento, desfiló y protagonizó campañas para marcas internacionales de renombre, como Burberry, Tommy Hilfiger y Ralph Lauren, según consignó Radio Cooperativa.

El joven llevaba años batallando contra la adicción a las drogas, algo a lo que él y su familia se refirieron públicamente.

En el 2023, y durante participación en el podcast “Studio 22”, Gerber habló del uso de sus plataformas para concienciar sobre la salud mental. En esa ocasión, describió esto como “una parte muy importante de mi vida”.

También, impulsó su propia iniciativa, “Mental Health Mondays” (Lunes de Salud Mental), e incluso colaboró con organizaciones no gubernamentales.

Sobre esto último, y según informó DNA Model Management, en el pasado colaboró con “A Sense of Home”, un grupo benéfico de Los Ángeles dedicado a ayudar a personas sin hogar.

En diciembre del año pasado, Presley publicó un video en su cuenta de Instagram, donde hablaba sobre los medicamentos que consumía, incluyendo antidepresivos y Xanax para los ataques de pánico.

“Lamentablemente, he sufrido muchas pérdidas de diversas formas últimamente”, señaló en el registro, el cual posteriormente eliminó.

Asimismo, indicó que “no es una excusa, pero es la razón por la que me encuentro en esta situación ahora”.

El modelo manifestó que buscaba que otras personas que enfrentan situaciones similares supieran que no estaban solas, algo que él solía solía sentir. En tanto, su madre reaccionó a esa publicación con el mensaje: “Presley, te queremos y no estás solo”.

Por su parte, su hermana Kaia, en una entrevista con la revista Vogue, abordó los problemas que atravesaba Presley. “Cuando algo así ocurre en una familia, nos afecta a todos por igual”, expresó en esa conversación.