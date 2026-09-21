Qué hacer en Concepción: recorre los mejores lugares para practicar escalada

La escalada se ha convertido en una alternativa para quienes buscan realizar actividad física y probar nuevos desafíos en Concepción. La ciudad cuenta con distintos espacios indoor donde es posible practicar boulder, entrenar fuerza y aprender técnicas relacionadas con esta disciplina.

Para quienes buscan qué hacer en Concepción, existen gimnasios de escalada con rutas de diferentes niveles y equipamiento especializado, además de clases y espacios de entrenamiento.

Qué hacer en Concepción: conoce espacios para iniciarte en la escalada

Ignea Boulder

Dirección: Ainavillo 1076, Concepción, BioBío.

Para quienes buscan incorporar la escalada a sus panoramas, Ignea Boulder es una alternativa para practicar boulder en un espacio indoor. El recinto cuenta con muros de escalada y está orientado tanto a quienes quieren iniciarse en esta disciplina como a quienes buscan seguir entrenando y mejorar su técnica.

Además de la escalada, el espacio ofrece distintas actividades relacionadas con el entrenamiento deportivo, como preparación física, talleres de técnica y otras alternativas enfocadas en quienes practican esta disciplina. Ignea Boulder también forma parte de los espacios donde se desarrollan competencias de boulder en Concepción.

ConceClimb

Dirección: Vicuña Mackenna 1525, Concepción, BioBío.

Dentro de esta ruta por los lugares para hacer escalada en Concepción, ConceClimb es una alternativa enfocada en la práctica y el entrenamiento de escalada. El espacio cuenta con rutas que se renuevan regularmente y un spraywall con diferentes inclinaciones, además de instalaciones para practicar boulder.

Para quienes buscan complementar la escalada con entrenamiento físico, el recinto dispone de un gimnasio de musculación, campus board y multipresas para trabajar la fuerza de dedos. También cuenta con Kilter Board y MoonBoard, ambos reclinables y con distintas configuraciones de rutas.

El espacio además dispone de camarines, duchas, baños, cafetería y WiFi, por lo que reúne diferentes servicios para quienes quieran entrenar y pasar varias horas practicando escalada.

Qué hacer en Concepción: encuentra gimnasios para entrenar y mejorar tu técnica

Bioboulder

Dirección: Anibal Pinto 1220, Concepción, BioBío.

El recinto cuenta con muros de boulder y distintas instalaciones orientadas tanto a quienes quieren iniciarse en este deporte como a quienes buscan seguir entrenando.

Entre sus instalaciones se encuentran spraywall, campus board y una zona de acondicionamiento, además de baños, camarines y duchas. El lugar también dispone de una cafetería y una tienda de equipamiento y accesorios para quienes practican escalada.

Además, BioBoulder realiza clases, cursos y actividades relacionadas con la escalada. Actualmente, el recinto funciona de lunes a viernes y también los sábados, aunque los horarios pueden variar según la programación del espacio.

Endurance Block

Dirección: Castellón 881, Concepción, BioBío.

Para quienes buscan qué hacer en Concepción y quieren practicar escalada, Endurance Block es un gimnasio especializado en boulder que cuenta con muros indoor para entrenar y aprender esta disciplina. El espacio ofrece acceso libre y también clases para distintos niveles.

El recinto cuenta con boulder, spraywall, campus board y una zona de acondicionamiento, además de camarines y baños. También dispone de tienda de equipamiento y accesorios y WiFi gratuito.

Entre sus modalidades se encuentran los accesos por franja horaria, membresías y programas de clases una o dos veces por semana. Para quienes quieren probar antes de comenzar, también existe una clase de prueba que incluye el préstamo de zapatillas.