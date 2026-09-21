Leonardo Farkas reaparece y habla de su querella contra Sergio Rojas en “Plan Perfecto”

Leonardo Farkas reaparecerá este lunes en televisión para referirse a la querella por injurias y calumnias que mantiene contra Sergio Rojas, en un nuevo capítulo de “Plan Perfecto”.

El empresario será uno de los protagonistas de la pauta del programa de Chilevisión, que abordará distintos temas que han marcado la actualidad del espectáculo durante las últimas semanas, recogió La Hora.

Leonardo Farkas hablará sobre su querella contra Sergio Rojas

La aparición del empresario ocurre después de que Farkas fuera visto durante las Fiestas Patrias en las fondas del Parque O’Higgins.

En esa oportunidad, el empresario llegó hasta el recinto para repartir empanadas y compartir con quienes se encontraban en el lugar. Además, fue consultado por la acción judicial que mantiene contra el periodista Sergio Rojas.

El tema será retomado este lunes por “Plan Perfecto”, donde se conocerán nuevos antecedentes sobre el conflicto judicial entre ambos.

Marcelo “Chino” Ríos reaparecerá junto a Tamara Cornejo

Por otra parte, el programa abordará la reaparición pública de Marcelo “Chino” Ríos junto a Tamara Cornejo.

Ambos fueron vistos en el Court Central del Estadio Nacional durante Fiestas Patrias, en medio de las especulaciones que durante las últimas semanas apuntaron a un eventual quiebre en su relación.

De esta manera, el espacio televisivo analizará las imágenes y antecedentes que se conocen sobre la pareja.

Ludmila y Álvaro Ballero también estarán en la pauta

Otro de los temas será protagonizado por Ludmila Ksenofontova y Álvaro Ballero, quienes fueron vistos juntos durante las celebraciones de Fiestas Patrias.

El programa revisará las confesiones de Ludmila y las imágenes que ambos compartieron durante estos días, en medio de las versiones sobre su vínculo.

Asimismo, “Plan Perfecto” abordará la intensa agenda de María José Quintanilla durante Fiestas Patrias.

La cantante ha concentrado la atención durante los últimos días mientras continúa la incertidumbre sobre una eventual participación en el Festival de Viña del Mar 2027.

Preparan una nueva “lista negra” de famosos

Finalmente, el programa presentará una dinámica relacionada con la denominada “lista negra” de los famosos.

La sección surgirá luego de que José Antonio Neme revelara cuatro figuras con las que no estaría dispuesto a trabajar nuevamente.

A partir de esa declaración, distintos rostros del espectáculo serán consultados sobre qué famosos evitarían o con quiénes no volverían a trabajar.

Así, “Plan Perfecto” reunirá durante este lunes conflictos televisivos, relaciones de famosos y nuevos antecedentes de figuras de la farándula nacional.