Cancillería conmemora en Washington 50 años del atentado a Orlando Letelier

El Ministerio de Relaciones Exteriores realizó este lunes en Washington D.C. dos homenajes con motivo de cumplirse 50 años del asesinato del excanciller Orlando Letelier.



La primera actividad fue en una ofrenda floral en el memorial ubicado en Sheridan Circle. En este lugar el 21 de septiembre de 1976 fueron asesinados Letelier y su secretaria Ronni Moffitt.



Posteriormente, se realizó un segundo acto conmemorativo en la residencia del embajador de Chile en Estados Unidos. Acá se encuentra otro espacio dedicado a su memoria.

Ambas ceremonias fueron encabezadas por embajador Ergas

Ambas ceremonias fueron encabezadas por el embajador Andrés Ergas y contaron con la participación de diplomáticos de la Embajada de Chile en Washington DC.



“Con estos sentidos actos, el Ministerio de Relaciones Exteriores reafirma su compromiso con la convivencia democrática y su rechazo a la violencia como instrumento de acción política”, señaló el canciller Francisco Pérez Mackenna.