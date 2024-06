Caso Hermosilla: Corte de Apelaciones de Santiago rechaza recurso de abogado contra fiscalía y CDE

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección que presentó el abogado Mario Vargas contra el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el Ministerio Público para impedir el acceso a los mensajes que intercambió con el también abogado Luis Hermosilla y que estaban registrados en el teléfono que le fue incautado a este último.



En ese contexto, Vargas expuso que tiene conversaciones con Hermosilla desde hace años, las que tienen diverso contenido “que no tienen relación alguna con los hechos investigados, si no que se insertan dentro mi ámbito privado”.



“Extraer la totalidad de conversaciones sin límite temporal ni referidos a los hechos que estaba investigando inicialmente, trae consecuencias gravísimas al estatuto de garantías que la Constitución garantiza a todas las personas”, sostuvo Vargas.



La Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por Juan Cristóbal Mera Muñoz e integrada por la ministra María Loreto Gutiérrez Alvear y por la abogada integrante Paola Herrera Fuenzalida, rechazó la acción con el voto en contra de la jueza Gutiérrez.



En su resolución, los magistrados expusieron que el tribunal de alzada no puede controlar la investigación que desarrolla de manera autónoma la Fiscalía.



Asimismo, menciona que el Ministerio Público “ha contado con las autorizaciones judiciales para incautar el teléfono del señor Hermosilla y ‘vaciar’ su contenido y, hasta ahora, no ha revelado el tenor de las transcripciones”.



La acción legal rechazada por la Corte capitalina se da en el marco de la investigación del denominado Caso Audios, también conocido como Caso Filtraciones, que incluye el análisis de las conversaciones de Luis Hermosilla que se tradujeron en un informe de más de 770 mil páginas de transcripciones de mensajes de WhatsApp.



La investigación mantiene formalizado al exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, por su participación en hechos constitutivos de delito, derivados de las conversaciones que revelaron los chats en el teléfono de Hermosilla.