Caso Hermosilla: piden antecedentes por causa contra Martorell

Una de las partes querellantes contra la exsubsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, solicitó diligencias a la Fiscalía Centro Norte que lleva el caso por la licitación de cámaras corporales para establecer una eventual influencia del abogado Luis Hermosilla, actualmente en prisión preventiva por el Caso Audios, en la causa.

Según se indicó, la Fiscalía Centro Norte solicitó a la Fiscalía Oriente antecedentes, a petición de la empresa Pegasus, para determinar si Hermosilla, quien representó a Martorell en un primer momento de la causa, influyó de alguna manera, consignó T13.

En abril del 2020 se inició la investigación luego que la empresa Pegasus presentara una denuncia en la que acusaban que habían sido excluidos de la licitación pública a cargo de la Subsecretaría de Prevención de Delito para dotar con 300 cámaras corporales para personal policial. Dicha licitación era por más de $378 millones.

Martorell es indagada, aunque la investigación no ha sido formalizada, por la presunta comisión de los delitos de fraude al fisco, falsificación de instrumento público y prevaricación administrativa.

La exsubsecretaria aseguró que los querellantes en la causa se están “aprovechando” del Caso Hermosilla y afirmó en que no se abrió una arista en aquel caso para indagarla.

Martorell remarcó que “no existe ninguna presentación mediante la cual el señor Hermosilla haya aportado algún antecedente o solicitado alguna diligencia destinada a desvirtuar las imputaciones que Pegasus dirigió en mi contra. Tampoco realizó ninguna presentación que destacara los antecedentes de la investigación que desvirtúan completamente las referidas imputaciones”.

“Mi situación procesal no ha cambiado. No he sido formalizada en el curso de una investigación de cinco años en el Ministerio Público, y soy la primera interesada en que esta concluya”, añadió.

Agregó: “⁠Como he dicho y sostenido desde el primer momento no he cometido delito alguno, lo que demostraré en las instancias que corresponde”.