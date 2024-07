Caso Pío Nono: Fiscalía no descarta presentar recurso de nulidad

El vocero de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, Rodrigo Barrera, defendió la investigación en el caso del excabo Sebastián Zamora, pese que la justicia decidió absolverlo del delito de homicidio frustrado por considerar que el tribunal no logró formarse la convicción de que hubo dolo con las pruebas presentadas durante el juicio oral.



Barrera calificó como “exhaustivas” las indagatorias del Ministerio Público y agregó que “siempre están las posibilidades” de presentar un recurso de nulidad, lo que se resolverá luego de conocer en detalle la resolución de los jueces. “No podemos adelantar juicios sobre eso si no tenemos las sentencias”, subrayó.



“Esto es simplemente un veredicto: tenemos que esperar la sentencia definitiva, y una vez que la tengamos, vamos a poder analizarla, revisarla en conciencia, y luego tomar una decisión respecto de qué es lo que se ha seguido”, comentó.



Asimismo, explicó que “el Ministerio Público tiene un mandato constitucional y ese mandato constitucional lo obliga a investigar y perseguir eventualmente la responsabilidad penal de las personas, especialmente cuando se trata de un caso en que un adolescente civil termina con lesiones de carácter grave, con la intervención directa o indirecta de un funcionario público”.



Sobre los cuestionamientos que ha recibido la fiscal a cargo del equipo de persecutores que indagó el caso, Ximena Chong, sobre todo desde el mundo político, el vocero respondió que “no me puedo hacer cargo de las críticas”.



Cabe mencionar que tras la resolución del tribunal, los diputados de la bancada UDI, Jorge Alessandri y Cristhian Moreira, emplazaron a Chong a evaluar su renuncia al Ministerio Público.



FALLO ABSOLUTORIO



El Cuarto Tribunal Oral Penal emitió este viernes un veredicto absolutorio en el juicio contra el excabo de Carabineros, Sebastián Zamora, acusado por el homicidio frustrado simple de un adolescente que cayó al río Mapocho desde el puente Pío Nono en una arremetida policial el 2 de octubre de 2020, en el marco del estallido social.



En fallo unánime, el tribunal no dio por acreditado el dolo, es decir, ánimo de matar, que le imputaba la Fiscalía al acusado y argumentó que la debilidad de la acusación y la confusas declaraciones de los testigos de la acusación no permitió a los jueces llegar al convencimiento de la culpabilidad de Zamora.



El juicio comenzó el 22 de mayo pasado, oportunidad en que Vinko Fodich, uno de los abogados de la defensa encabezada por el abogado Alejandro Peña, adelantó que el juicio iba a “terminar con una absolución por todos los cargos que imputa el Ministerio Público”.



En la preparación del juicio oral, la fiscal Ximena Chong pidió una pena de 8 años de cárcel contra el excarabinero, pero ante la debilidad de la acusación, según la defensa, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte ofreció un procedimiento abreviado a Zamora, quien lo rechazó.