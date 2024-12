Catalina Pulido habla sobre los últimos días con vida de su hijo: “Lo solté, falleció en mis brazos”

Catalina Pulido será una de las invitadas la noche de este viernes al estelar de Chilevisión, “Podemos Hablar”, programa en el que profundizará acerca de la muerte de su hijo, Sasha Von Knorring.

En su conversación con Diana Bolocco, y de acuerdo a un adelanto al que accedieron diferentes medios, la actriz se refirió al duelo que ha enfrentado tras la muerte del joven, y habló sobre los últimos días con vida de su hijo, quien falleció el pasado 30 de octubre, tras permanecer varias semanas internado.

“A veces amanezco bien, a veces amanezco un poco más triste, tengo angustia, rabia, pero en general estoy bien. He hecho un trabajo interno desde hace mucho tiempo, que si no lo hubiese hecho, no estaría en este minuto acá parada”, manifestó en el espacio televisivo.

La también comunicadora recordó que cuando fue eliminada del reality de Canal 13, “Palabra de Honor”, se dio cuenta de que su hijo necesitaba ir al doctor, y posteriormente, ella viajó a Perú para volver a ingresar al encierro.

“Me fui tranquila, porque estaba en las mejores manos. Y, hasta ese minuto, yo no sabía exactamente ni el cuadro, ni la gravedad, ni nada… porque todo sucedió muy rápido”, añadió.

No obstante, a los pocos días le informaron acerca del grave estado de su hijo, y tuvo que viajar de vuelta a Chile.

“Yo siempre tuve la pequeña fe que esto se iba a revertir, pero también había algo dentro de mi desde hace mucho tiempo, que él era una persona que no iba a ser muy longeva”, comentó.

Luego, indicó que “cuando yo llego y hablo con uno de los doctores, fue bien poco esperanzador el diagnóstico. A mí me dijo tiene prácticamente un 10% de posibilidades de sobrevivencia. Y cuando me dijo eso, yo recién ahí como que atiné… nunca me esperé algo así tan drástico”.

“La UCI se empezó a convertir en mi segunda casa porque en tres semanas yo estaba todos los días ahí”, sostuvo.

Respecto a los siguiente días, Pulido relató que “el doctor me dice o lo desconectamos o le seguimos dando esta cantidad de bombas de remedios que va a ser más traumático para ti y para él y lo otro es que se vaya”.

Por último, en torno al día en que falleció su hijo, expresó que “me despedí de él y le dije ‘guatón si tú quieres irte, váyase, no te voy a retener, eres libres de hacer lo que quieras…’ lo solté… falleció en mis brazos (…) si Sasha llegaba a sobrevivir, iba a tener secuelas graves”.