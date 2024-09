CChC advierte “potencial” riesgo de quiebra en la industria debido a la crisis

El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Alfredo Echavarría, abordó los efectos de la crisis en la industria de la construcción, la “permisología” y otras medidas para enfrentar la crisis del sector.

En entrevista con T13 Radio, Echavarría sostuvo que “sin lugar a duda, es de las más grandes que hemos tenido en los últimos 30 años”.

En ese sentido detalló que “en el área de vivienda privada inmobiliaria hay 105 mil unidades sin vender, del orden de 18 mil millones de dólares que están ahí esperando materializarse en ventas”.

En paralelo, “hay 70 mil permisos de edificación de vivienda aprobados listos para empezar, con proyectos hechos, que están por vencer y estamos solicitando que se prorroguen. No pueden partir, por este stock de 105 mil viviendas que mientras no se vendan no van a partir, pero si se caducan los permisos de nuevo van a entrar a la vía de la ‘permisología’”.

El ingeniero civil agregó que “el primer impacto grave es la gente que está sin vivienda, el déficit habitacional, porque de éstas 105 mil hay un 70% que son viviendas bajo 4 mil UF. El segundo punto es el empleo y toda la reactivación que eso trae que está muy detenido en ese sector”.

En relación a las medidas que ha tomado el gobierno y a las propuestas para superar este momento, comentó que solicitaron que se pueda volver a tener por un año más “el mal llamado crédito especial para empresas constructoras (CEEC), que era el crédito que las empresas constructoras aplicaban para no pagar IVA, lo que impactaría en los precios hasta un 12%”.

“Hay un potencial problema grave de quiebra por la magnitud de la crisis”, advirtió y agregó que “en Chile se agravaron las condiciones por el estallido de octubre de 2019 y después, por los retiros de las AFP, se agravó el tema financiero que era mundial”.

“Las tasas de interés han costado mucho que bajen”, subrayó y en esa línea el proyecto del Gobierno por “permisología” en su opinión va en la línea correcta.

“Son 21 proyectos de ley, pero por la magnitud que tiene y por todo lo que hay que arreglar en la eventualidad que salgan en buenos términos, hay que hacer reglamentos, eso no va a tener un efecto en el corto plazo”, dijo.

Sobre el déficit habitacional, Echavarría destacó que “vamos a terminar con la última cifra de julio, prorrogándola a todo el año, con el orden de 60 mil permisos, menos de la mitad de lo que el país necesita para salir del déficit”.

“No todo este déficit está en el sector de vivienda pública con subsidio, pero el 60% sí está ahí y hay que abordarlo. La situación de los campamentos y gente allegada es una situación que socialmente hay que abordar“, agregó.

Sobre la inversión, el empresario precisó que “el país, a pesar de esta mirada interna pesimista, sigue siendo un país atractivo para la inversión extranjera”.