Chadwick llega a votar y descarta responsabilidad en el Caso Audios

El exministro del Interior, Andrés Chadwick, reapareció públicamente este sábado al momento de dirigirse a votar en un local de la comuna de Vitacura, donde reiteró que no tiene responsabilidad en el Caso Audios.



Mientras ingresaba al local, Chadwick dijo que las declaraciones oficiales sobre el tema las hará su abogado. “No he hablado de absolutamente nada” sobre el caso, afirmó cuando se le consultó si ya declaró en Fiscalía.



También recordó una “vieja expresión, que creo que fue del expresidente Lagos y que es una lección para todos en cualquier circunstancia: hay que dejar que las instituciones funcionen y dejarlas tranquilas”.



“Solo les he dicho que no tengo ninguna participación ni responsabilidad en nada de lo que se haya dicho públicamente”, enfatizó.



Finalmente, acerca de la reunión que mantuvo con el fiscal nacional, Ángel Valencia, negó que hubiera alguna irregularidad. “Completamente descartado por parte mía”, cerró.



Chadwick renunció a la UDI tras conocerse sus conversaciones con el abogado Luis Hermosilla y el fiscal Valencia para cerrar el Caso Penta, sobre financiamiento irregular de la política.