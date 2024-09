Chadwick responde por el oficio de la CMF a la Fiscalía: “Nada inapropiado”

El exministro del Interior, Andrés Chadwick, entregó una declaración sobre el oficio enviado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) a la Fiscalía Metropolitana Oriente sobre unas supuestas gestiones en favor de los hermanos Daniel y Ariel Sauer.



Según Chadwick, no hay “nada inapropiado” en su gestión relacionada con la corredora STF, dirigida por los hermanos Daniel y Ariel Sauer, quienes actualmente están en prisión preventiva por el caso Factop.



“Se me solicitó realizar la consulta que se informa, meramente sobre los procedimientos regulatorios para realizar aportes”, dijo.



Chadwick añadió que, tras la consulta, obtuvo “del señor Iglesias una respuesta muy clara en el sentido que todo ello se ponderaba en los procesos de supervisión”.



Posteriormente, afirmó que, en su opinión, “las consultas sobre procedimientos administrativos no están sujetas a ley de lobby”.



“No tuve ningún contacto, ni antes, ni después, con ninguna persona relacionada con STF. A la fecha de ello, como es de público conocimiento, no me encontraba ejerciendo cargo público alguno”, aseguró.