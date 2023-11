Chile cayó ante Ecuador en Quito y sigue enredándose en las Clasificatorias

Si la Selección chilena ya había quedado bien complicada tras el amargo empate del jueves pasado ante Paraguay en Santiago, que provocó la renuncia de Eduardo Berizzo de la banca y la llegada de Nicolás Córdova como técnico interino, la derrota ante Ecuador por 1-0 en Quito la golpeó aún más.



Es que la Roja sigue mostrando un irregular nivel de juego que la mantiene fuera de la zona de clasificación al Mundial 2026 y cada vez se acrecienta la falta de gol que tiene el combinado nacional.



Es cierto que la altitud de Quito históricamente ha sido un escenario complejo para Chile (nunca ha ganado un partido oficial y por los puntos ahí), pero con la salida de Berizzo y la llegada de una nueva mano con Córdova ilusionaba con al menos sacar una igualdad para no seguir alejándose en la tabla. Pero si bien se hizo ver mal al dueño de casa sobre el final, fue bien tarde y terminó nuevamente lamentándose en este proceso eliminatorio.



El elenco criollo no hacía mal partido cuando a los 20′ recibió un balde de agua fría con la apertura de la cuenta del local. Kendry Páez sacó un potente remate rasante y el portero Brayan Cortés dio rebote para que un destapado y Ángel Mena entrara sin marca para mandar el balón al fondo de la red.



Tras el tanto, el elenco nacional adelantó un poco las líneas, pero no tuvo la claridad en los metros finales.



En el inicio del complemento, los dueños de casa tuvieron al menos tres chances para aumentar la ventaja, pero los nacionales se salvaron.



Eso sí, el nivel de los ecuatorianos no fue el de los mejores y la hinchada local manifestó su descontento con pifias al juego de los pupilos de Félix Sánchez.



Aún así la Roja no pudo cambiar su suerte en Quito y a los 88′ se perdió el empate tres veces en la misma jugada, con el palo salvando a la Tri tras un cabezazo de Brereton y un zaguero sacando de la línea.



Al final, Chile se llevó otra dura derrota y ahora ve que Ecuador, con quien estaba igualado con cinco puntos, también lo supera en la tabla y el camino al Mundial 2026 comienza a enredarse más desde bien temprano y tras la sexta fecha.



ECUADOR



Alexander Domínguez; Félix Torres, Robert Arboleda, William Pacho, Ángelo Preciado, Carlos Gruezo, Moisés Caicedo, Junior Sornoza, Kendry Páez, Ángel Mena (74′, Joao Ortiz), Kevin Rodríguez. DT: Félix Sánchez.



CHILE



Brayan Cortés; Matías Catalán, Paulo Díaz, Guillermo Maripán, Felipe Loyola; Erick Pulgar (70′, César Pérez), Rodrigo Echeverría (79′, Vicente Pizarro), Gabriel Suazo, Marcelino Núñez (79′, Darío Osorio); Alexander Aravena (54′, Ben Brereton), Alexis Sánchez. DT: Nicolás Córdova.



Estadio: Rodrigo Paz Delgado, Quito.

Árbitro: Anderson Daronco (Brasil).