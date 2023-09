Chile debuta en las Clasificatorias al Mundial con derrota ante Uruguay

La Selección chilena comenzó con el pie izquierdo su participación en las Clasificatorias al Mundial de 2026, perdiendo por un contundente 3-1 ante Uruguay en el estadio Centenario de Montevideo, concretando así la primera derrota de Eduardo Berizzo en un duelo oficial al mando del equipo.



Para este encuentro, el “Toto” optó por no considerar al delantero Alexis Sánchez, quien hace pocas semanas encontró club para la actual temporada, por lo cual se encontraba sin ritmo competitivo. Arturo Vidal, en tanto, partió en el banco de suplentes, ya que no estaba en plenitud física.



Pese a no ejercer un dominio arrollador, el partido se jugó como quiso el dueño de casa, que no le prestó la pelota al combinado criollo y se generó varias aproximaciones a las cercanías del pórtico defendido por Brayan Cortés, quien de todas formas respondió de buena manera cada vez en que fue exigido.



Eso sí, el guardameta de Colo Colo poco pudo hacer en la apertura de la cuenta. La Celeste hilvanó una gran jugada colectiva y entraron tocando hasta el área nacional, donde Nicolás de la Cruz recibió de Darwin Núñez y con un suave toque, puso el 1-0 (37’).



La anotación charrúa fue un golpe difícil de procesar para la Roja, que empezó a mostrar varias falencias defensivas y en en los descuentos de la primera fracción, sufrió con un disparo rasante de Federico Valverde al borde del área, haciendo estéril la reacción de Cortés (45+2’).



Con el marcador a su favor y fiel al clásico estilo de Marcelo Bielsa, el local no salió a especular en el complemento y, por el contrario, desde un inicio salió a instalarse en campo rival, desnudando las falencias de un cuadro chileno que casi no podía pasar la mitad de la cancha con el balón en su poder.



La tercera diana de los orientales llegaría a los 70 minutos en otra acción colectiva comandada por Valverde y Núñez, quien asistió a De la Cruz para que anotara a puerta vacía el 3-0.



Sin embargo, en los 73’ se reavivaría una pequeña cuota de esperanza para el Equipo de Todos con la conquista de Vidal, quien aprovechó el rebote luego de un cabezazo de Diego Valdés en el travesaño, empujando el esférico para estrechar las cifras.



El ingreso del “King” le dio un nuevo aire a Chile, que de todas formas no pudo aprovechar el impulso del descuento y cosechó un feo traspié en el arranque de su camino a la cita planetaria que se disputará en Norteamérica. Ahora, los pupilos de Berizzo deberán mentalizarse en el choque del próximo martes en el estadio Monumental, cuando reciban a Colombia a partir de las 20 horas.



Uruguay



Sergio Rochet; Nahitan Nández, Sebastián Cáceres, Matías Viña, Joaquín Piquerez; Manuel Ugarte, Nicolás de la Cruz, Federico Valverde; Facundo Pellistri, Darwin Núñez, Maximiliano Araújo. (DT: Marcelo Bielsa)



Chile



Brayan Cortés; Nayel Mehsattou, Gary Medel, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo; Erick Pulgar, Charles Aránguiz, Marcelino Núñez, Diego Valdés; Ben Brereton Díaz, Alexander Aravena. (DT: Eduardo Berizzo)



Árbitro: Darío Herrera (Argentina)

Estadio: Centenario, Montevideo